Минфин урезал субсидию ВЭБу на 2017 год на 42,4 млрд рублей

Минфин хочет урезать субсидию Внешэкономбанку (ВЭБ) в текущем году на 42,4 млрд руб. Как сообщает «Интерфакс», это следует из поправок министерства в бюджет 2017 г.

Предполагалось, что Минфин выделит ВЭБу в этом году 150 млрд руб. для компенсации затрат на погашение внешнего долга и компенсации убытков, возникающих в результате безвозмездной передачи активов в казну. 107,6 млрд руб. из этой суммы госкорпорация получила в марте и июне.

Ранее ожидалось, что в 2017-2019 гг. ВЭБ будет ежегодно получать из бюджета по 150 млрд руб. Однако в проекте бюджета на 2018-2020 гг. Минфин урезал ежегодное финансирование банка до 100 млрд руб.