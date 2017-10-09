Россия в рамках ВТО будет добиваться отмены субсидий для АПК

Россия в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) будет добиваться отмены субсидирования сельского хозяйства, подобной той, что агрессивно применяется ЕС для защиты собственных производителей. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Мы видим, что другие страны используют канал субсидий агрессивно, это искажает конкуренцию. Наша гораздо более конкурентоспособная продукция - и по качеству, и по стоимости - в итоге не может попасть на рынки, так как страны закрывают свои рынки», - пояснил он.

По его словам, также необходимо решить вопросы, связанные с запретом субсидий, способствующих незаконному, нерегулируемому и несообщаемому рыбному промыслу.