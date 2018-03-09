Еврокомиссия одобрила новую программу помощи Украине до 1 млрд евро

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Европейская комиссия предложила выделить Украине финансовую помощь в размере до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. Теперь это предложение должны одобрить Европарламент и Совет Евросоюза.
Речь идет о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине, говорится на сайте ЕК.
«Новая программа направлена на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержке стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций MFA», – говорится в заявлении Еврокомиссии.
В ЕК подчеркнули, что выплаты будут зависеть от реализации реформ на Украине, направленных на «устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике».
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Венчурная компания Grishin Robotics Дмитрия Гришина, сооснователя и председателя совета директоров Mail.Ru Group, инвестирует в компанию - разработчика автономных грузовиков Starsky Robotics. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ведомостей».
«Общий размер раунда A составил $16,5 млн, среди остальных участников финансирования – Shasta Ventures (инвестор в Nest) и Y Combinator», – говорится в сообщении.
Компания Starsky Robotics была основана в феврале 2016 г. и базируется в Сан-Франциско. Ее уникальность заключается в том, что грузовики едут автономно по шоссе, но процессом их отправления и прибытия по-прежнему управляют профессиональные водители – удаленно, говорится в пресс-релизе.
В феврале грузовик с системой Starsky Robotics успешно проехал 7 миль во Флориде при отсутствии водителя в кабине. «Решение Starsky Robotics принесет революцию в логистическую индустрию в ближайшие несколько лет», – считает Дмитрий Гришин. Он отметил, что ее водители могут управлять сразу несколькими грузовиками одновременно, работая при этом меньше часов.
Компания Grishin Robotics была основана в 2012 г. Она одна из первых в мире начала работать с предпринимателями в сферах робототехники, искусственного интеллекта, интернета вещей и соответствующего программного обеспечения, говорится в сообщении компании.
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Компания Puma выпустит коллекцию спортивной обуви с изображением героев «Союзмультфильма», сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
«Это первая в истории Puma коллаборация на российском рынке. Нам очень приятно, что именно "Союзмультфильм" начал сотрудничать с этим знаменитым брендом!» – написала Слащева в Facebook. Она отметила, что Puma, как и «Союзмультфильм», имеет свою большую историю и традиции. «Подобные коллаборации для нас – обязательный шаг для развития лицензионного направления «Союзмультфильма», – добавила Слащева.
На кроссовках из новой серии будут изображены Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Пятачок и другие герои мультфильмов.
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Китайская государственная корпорация по управлению финансовыми активами Huarong Asset купила 36,2% в подразделении нефтяной компании CEFC, сообщает Reuters. Компания оплатила акции CEFC Hainan International двумя траншами: в январе и феврале этого года. О какой сумме идет речь, не уточняется.
В сентябре 2017 г. CEFC договорилась о покупке 14,16% акций «Роснефти» у Glencore и Катарского инвестфонда за $9,1 млрд. Сделка пока не закрыта.
В начале марта стало известно о задержании председателя совета директоров CEFC Е Цзяньмина. Reuters писало, что его подозревают в совершении экономических преступлений. Вскоре газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что CEFC перешла под контроль инвестиционной компании правительства Шанхая Guosheng Group.
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Вооруженные силы Великобритании подключились к расследованию отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил министр обороны страны Гэвин Уильямсон. «У нас есть подходящие люди, обладающие необходимыми навыками для оказания помощи в этом важном вопросе. Это ужасный случай, и мои мысли остаются с жертвами и их семьями», – заявил Уильямсон каналу Sky News.
В город Солсбери, где был отравлен Скрипаль, отправились около 180 военнослужащих, передает «Би-би-си». Среди них специалисты по химической, биологической и радиационной защите.
В полиции пояснили, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия. В частности, машины скорой помощи, которые прибыли для оказания помощи пострадавшему, – на них могли остаться следы отравляющего вещества.
Экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии и сейчас находятся в коме. Также в больницу попал полицейский, который оказывал им первую помощь.
По данным СМИ, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Полиция расследует инцидент по статье о покушении на убийство. Рассматривается версия причастности России к отравлению Скрипаля.
Сергей Скрипаль служил в ГРУ до 1999 г. Через несколько лет после ухода со службы он был приговорен к 13 годам тюрьмы за сотрудничество с британскими спецслужбами. В 2010 г. Скрипаля помиловали и выслали в Британию по программе обмена шпионами. СМИ сообщили, что после переезда в Великобританию экс-полковник продолжил сотрудничать с западными спецслужбами.
Список противников советской и российской власти, убитых за границей
РИА Новости
25 мая 1926 г. бывший глава директории Украинской народной республики Симон Петлюра убит в Париже выходцем с Украины Семеном Шварцбурдом, который, по его версии, отомстил Петлюре за еврейские погромы на Украине во время Гражданской войны. Есть версия, что Шварцбурд был агентом ОГПУ
1/12
РИА Новости
26 января 1930 г. бывший командир Добровольческого корпуса Белой армии и глава Российского общевоинского союза (РОВС) генерал Александр Кутепов был похищен в Париже агентами ОГПУ и умер по пути в СССР на советском теплоходе
2/12
Неизвестный автор
В сентябре 1937 г. неподалеку от Лозанны убит бывший резидент ОГПУ-НКВД Игнац Рейсс (Натан Порецкий), бежавший на Запад и отправивший в Москву обличительное письмо
3/12
Неизвестный автор
Весной 1938 г. в Испании убит перебежчик, бывший резидент ОГПУ в Центральной Азии Георгий Агабеков, который после бегства на Запад выдал ряд нелегальных резидентов и агентов советской разведки в разных странах
4/12
«Światowid»
23 мая 1938 г. в Роттердаме убит один из лидеров украинских националистов Евген Коновалец. Он погиб от взрыва бомбы, заложенной известным советским нелегалом Павлом Судоплатовым в коробку из-под конфет
5/12
Неизвестный автор
12 сентября 1939 г. в Ницце убит (выброшен из окна больницы) бывший революционер и советский дипломат Федор Раскольников, написавший незадолго до этого открытое письмо Иосифу Сталину
6/12
Неизвестный автор
20 августа 1940 г. в Мексике агент НКВД Рамон Меркадер убил одного из главных противников Сталина, Льва Троцкого. После возвращения в СССР Меркадер был удостоен звания Героя Советского Союза
7/12
Неизвестный автор
Февраль 1941 г. В отеле в Вашингтоне с пулевым ранением в затылок обнаружен бывший высокопоставленный сотрудник НКВД Вальтер Кривицкий, бежавший на Запад в 1938 г.
8/12
Неизвестный автор
15 октября 1959 г. в Мюнхене был убит лидер украинских националистов Стефан Бандера. Исполнитель убийства, советский агент Богдан Сташинский, впоследствии бежал на Запад
9/12
Хамельянин Геннадий / ITAR-TASS
13 февраля 2004 г. в Дохе (Катар) был убит один из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхан Яндарбиев. Участники его ликвидации, сотрудники российских спецслужб, были осуждены катарским судом, но затем переданы России
10/12
FA Bobo / PIXSELL / PA Images
Ноябрь 2006 г. От отравления полонием умер бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, после отъезда на Запад опубликовавший ряд разоблачительных материалов о ФСБ. В убийстве Литвиненко британские спецслужбы обвиняют Андрея Лугового (ныне - депутат Госдумы) и Дмитрия Ковтуна
Forbes впервые составил список людей, которые разбогатели благодаря криптовалюте. Он опубликован на сайте издания. Журнал, оценивая состояния участников рейтинга, не называет точные суммы, а указывает лишь примерный диапазон. Список возглавил Крис Ларсен. Он известен как сооснователь Ripple - это криптовалютная платформа для платежных систем. По оценке Forbes, его состояние составляет от $7,5 млрд до $8 млрд
1/19
Richard Drew / AP
Сооснователь Ethereum Джозеф Любин начал свою карьеру в области робототехники. Сейчас его состояние оценивается от $1 млрд до $5 млрд
2/19
bitcoin.com
Директор криптобиржи Binance Чангпенг Жао занимает третью строчку с состоянием от $1,1 млрд до $2 млрд. При этом семь месяцев назад Binance еще не существовало
3/19
Evan Agostini / Invision / AP
В список вошли братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которых The Telegraph называла первыми в мире биткойновыми миллиардерами. Братья известны тем, что судились с основателем Facebook Марком Цукербергом, утверждая, что он украл у них идею соцсети. В рейтинге Forbes братья занимают четвертое место. По оценке издания, их состояние составляет от $900 млн до $1,1 млрд
4/19
Andy Kropa / Invision / AP /
Наследник крупного банковского бизнеса Мэтью Мэллон. Инвестировал в криптовалюты на раннем этапе. Теперь у него может быть от $900 млн до $1 млрд
5/19
Michael Short / Bloomberg via Getty Images
Брайан Армстронг основал биржу Coinbase, у которой становится все больше клиентов, несмотря на достаточно большую плату «за вход» по брокерским меркам. Состояние Армстронга оценивается от $900 млн до $1 млрд
6/19
Roy Rochlin / Getty Images
Сооснователь Bloq Мэттью Росзак участвовал в первых ICO, сейчас у него может быть от $900 млн – 1 млрд. «Мне очень везло», - говорит сам Росзак
7/19
Ethan Lou / Reuters
Состояние сооснователя Ethereum Энтони Ди Иорио оценивается в $750 млн - 1 млрд. «Я сразу понял концепцию биткойна», - отмечает он
8/19
Nils Petter Nilsson / Ombrello / Getty Images for The Sime Awards
Когда-то он был заядлым геймером, а потом построил одну из крупнейших торговых компаний с виртуальными активами - Internet Gaming Entertainment. Затем он заинтересовался криптовалютами. Теперь состояние Брока Пирса оценивается от $700 млн до $1 млрд
9/19
Rick Wilking / Reuters
Основатель Galaxy Digital Майкл Новограц попал в список миллиардеров Forbes в 2007 г. Инвестировать в криптовалюту он начал позже - в 2013 г. Сейчас его состояние оценивается от $700 млн до $1 млрд
10/19
Matthias Balk / DPA / ТАСС
Брендан Блюмер разработал платформу блокчейнов EOS.IO. Его состояние оценивается в $600-700 млн
11/19
Личный архив
Дэн Лаример раньше работал над оборонными проектами. Потом у него случился экзистенциальный кризис, как говорит он сам. «Я хотел перейти от работы над оружием разрушения к созданию систем, которые могли бы помочь обеспечить жизнь, свободу и собственность для человечества», - отмечает Лаример. Потом он участвовал в создании трех блокчейн-платформ. Его состояние оценивается от $600 млн до 700 млн
12/19
David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images
В список также включен уроженец СССР Валерий Вавилов. Это сооснователь компании BitFury, одного из крупнейших мировых производителей «железа» для обработки операций на рынке криптовалют. В списке он занимает 13-е место. Forbes оценивает его состояние в $500-700 млн
13/19
IOHK
Чарльз Хокинсон бросил консалтинг в 2013 г., чтобы запустить онлайн-школу о биткойнах. «Мои родители думали, что я сумасшедший», – говорит Хокинсон. «Все думали, что я сумасшедший, но я сказал: «Нет, нет, я все понял». Сейчас его состояние может достигать $600 млн
14/19
ERIC PIERMONT / AFP
Брэд Гарлингхаус сейчас возглавляет Ripple. Его состояние оценивается от $400 млн до $500 млн
15/19
Lucas Jackson / Reuters
Барри Силберт владеет Coindesk, а также инвестировал в Ripple и Coinbase. Forbes оценил его состояние от $400 млн до $500 млн
16/19
Сергей Портер / Ведомости
24-летний Виталик Бутерин - уроженец России, но вырос в Канаде. Он изобрел криптовалюту Ethereum, которая занимает второе по популярности место в мире после биткойна. Состояние Бутерина может составлять $400-500 млн
17/19
Danny Moloshok / Reuters
Венчурный капиталист Тим Дрейпер начал интересоваться криптовалютами задолго до их популярности. Сейчас его состояние может достигать $350–500 млн
18/19
Сон Чжи-Хьюн занимает последнюю строчку в рейтинге. Его площадка Upbit стала крупнейшей в обмене криптовалютами в Южной Корее. Состояние предпринимателя оценивается от $350 млн до $500 млн
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Люди, которых в США обвинили во вмешательстве в выборы президента, могли быть американцами или работать на американские компании, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC News.
«Вы мне назвали часть физических лиц и говорите, что они русские. И что? Может, будучи в России, они работают на американские компании. Может, кто-то из них работал на американских кандидатов. Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы», – сказал Путин журналистке NBC.
Он также отметил, что эти люди могли быть и американцами, «которые сидят здесь и вмешиваются в ваши собственные политические процессы».
16 февраля минюст США по представлению спецпрокурора Роберта Мюллера предъявил обвинения 13 россиянам и трем организациям во вмешательстве в выборы президента в 2016 г. В частности, в список попали бизнесмен Евгений Пригожин и его компании «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Госдепартамент США может ввести санкции в отношении лиц из «списка Мюллера».
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В южнокорейском Пхенчхане открылись Паралимпийские игры. Соревнования пройдут с 9 по 18 марта. На них будут разыграны 80 комплектов медалей в шести видах спорта, примут участие 567 спортсменов из 48 стран.
На Паралимпиаде-2018 выступят 33 российских спортсмена. Они выступят под нейтральным флагом, потому что Паралимпийский комитет России дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил.
Международный паралимпийский комитет отстранил Россию от участия в Паралимпиаде в 2016 г. В прошлых Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро российские спортсмены не принимали участия.
26 февраля в Россию вернулись спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане. На фото: чемпионы Игр-2018 хоккеисты Владислав Гавриков и Сергей Андронов
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Евгений Разумный / Ведомости
Автор победной шайбы в финальном матче хоккеист Кирилл Капризов
2/12
Евгений Разумный / Ведомости
Одним спецбортом в Россию вернулись олимпийские команды по хоккею, лыжным гонкам, фигурному катанию, бобслею и фристайлу. На фото: олимпийская чемпионка в индивидуальных соревнованиях и обладательница серебряной медали в командном виде фигуристка Алина Загитова
3/12
Евгений Разумный / Ведомости
Лыжник Александр Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую медали
4/12
Евгений Разумный / Ведомости
«Поддержка болельщиков чувствовалась на Олимпиаде, - рассказал ТАСС Большунов. - Когда вышел на старт в спринте, наши болельщики так кричали, так поддерживали, что даже пришлось попросить их быть поспокойнее. На закрытии было такое мгновенье, когда на стадионе все замолчали, сразу начали кричать наши болельщики, я тоже не удержался, если честно. Даже там наши болельщики смогли всех перекричать, донести какие-то слова, это очень радостно»
5/12
Евгений Разумный / Ведомости
Обладатели серебряных медалей в командном турнире фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
6/12
Евгений Разумный / Ведомости
Лыжница Юлия Белорукова завоевала бронзовую награду в спринте
7/12
Евгений Разумный / Ведомости
В Пхенчхане российские спортсмены завоевали 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых
8/12
Евгений Разумный / Ведомости
Фигуристка Мария Сотскова и лыжница Анна Нечаевская (слева направо)
9/12
Евгений Разумный / Ведомости
Хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков
10/12
Евгений Разумный / Ведомости
XXIII Зимние олимпийские игры проходили с 9 по 25 февраля
11/12
Евгений Разумный / Ведомости
Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом и в форме «олимпийских атлетов из России»
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал лидеров России и США прекратить гонку вооружений и не допустить ядерной войны. Об этом он написал в колонке для журнала The Time. Горбачев также заявил о необходимости созвать чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи или заседание Совета Безопасности ООН, чтобы повлиять на ситуацию.
Лидерам ядерных держав необходимо напомнить об обязательствах по договору о нераспространении ядерного оружия, написал Горбачев. Конечной целью, по его мнению, должен быть мир без ядерного оружия.
По словам Горбачева, последний раз уровень опасности, подобный сегодняшнему, был зафиксирован в 1953 г. «Как мы должны реагировать на этот новый виток милитаризации? Прежде всего мы не должны сдаваться, мы должны требовать, чтобы мировые лидеры вернулись на путь диалога и переговоров», – считает он.
К 1985 г., когда Горбачев стал лидером Советского Союза, «сверхдержавы накопили горы оружия», отметил он. «Мы договорились с одним из самых воинственных президентов США – Рональдом Рейганом о радикальном сокращении арсеналов», – написал Горбачев. Сегодня эти достижения находятся под угрозой, усиление обороноспособности двух стран выглядит как подготовка к реальной войне, считает он.
При этом Горбачев отметил, что нельзя возлагать всю ответственность на президентов США и России, потому что «два человека не могут разрушить все препятствия», которые накопились за годы, для этого нужен диалог на всех уровнях.
У каких стран есть ядерное оружие
National Nuclear Security Administration
Принято считать, что в мире де-факто существуют девять ядерных держав - США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 г. устанавливает, что ядерными державами де-юре признаются государства, осуществившие ядерный взрыв до 1 января 1967 г. – США, СССР/Россия, Великобритания, Франция и Китай. 16 июля 1945 г. в США состоялось первое в мире испытание ядерного оружия на полигоне Аламогордо (штат Нью-Мексико)
1/9
Денис Гришкин / Ведомости
В СССР первое испытание атомной бомбы – изделия РДС-1 – было проведено 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Мощность взрыва составила 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. После распада Советского Союза статус ядерной державы сохранила за собой Россия, а Белоруссия, Казахстан и Украина присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных государств
2/9
David Moir / Reuters
Великобритания стала третьей страной, самостоятельно разработавшей ядерное оружие. В период с 1952 по 1991 г. страна произвела 45 испытаний ядерного оружия. Великобритания обладает только одной из составляющих ядерной триады — баллистическими ракетами подводных лодок: в составе Королевского военно-морского флота имеются четыре атомные подлодки класса Vanguard, несущие по 16 баллистических ракет Trident II, сообщал ТАСС
3/9
Christophe Ena / AP
Франция получила статус ядерной державы вслед за США, СССР и Великобританией после проведения в 1960 г. испытания первой французской ядерной бомбы в пустыне Сахара в Алжире. У страны насчитывается около 300 стратегических боезарядов, уточняет ТАСС. Основная ударная сила французских ВМС — четыре атомных подводных ракетоносца типа Triomphant
4/9
Andy Wong / Reuters
Китай осуществил первое ядерное испытание 16 октября 1964 г. Оно представляло собой атмосферный взрыв уранового устройства на испытательной башне. Мощность взрыва составила 22 килотонны. По подсчетам западных экспертов, программа обошлась КНР в $4,1 млрд, сообщало «РИА Новости»
5/9
Manish Swarup / AP
Индия, Пакистан, Израиль и КНДР хоть и обладают ядерным оружием, к договору о его нераспространении не присоединились. Первое испытание ядерного оружия в Индии было проведено 8 мая 1974 г. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия и Пакистан наращивают ядерные запасы и активно работают над развитием ракетных систем
6/9
Anjum Naveed / AP
Пакистан в мае 1998 г. провел подземные испытания атомного оружия на полигоне Чагай Хиллз. По оценкам международных экспертов, в настоящее время ядерный арсенал Пакистана составляет 130–140 ядерных боеголовок, приводит данные ТАСС
7/9
Amir Cohen / AP
Израиль официально не подтверждает и не опровергает наличие ядерного оружия в стране. По данным SIPRI, Израиль располагает примерно 80 ядерными боеголовками, 30 из которых – тактические ядерные заряды (авиабомбы свободного падения). Оставшиеся 50 боеголовок предназначены для установки на баллистические ракеты средней дальности Jericho II, указывает институт. Дизель-электрические подлодки типа «Долфин» ВМС Израиля (на фото) предположительно способны нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками
8/9
Ahn Young-joon / AP
Эксперты подсчитали, что за всю историю ядерной программы КНДР произвела шесть подземных ядерных испытаний с 2006 по 2017 г. В сентябре 2017 г. Пхеньян провел свое шестое, самое мощное ядерное испытание. Ученые-атомщики Nuclear Note оценили ядерный потенциал КНДР в 10–20 боеголовок
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Договоренность о встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном является шагом в правильном направлении, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы только сегодня услышали об этой договоренности. Надеюсь, что она реализуется. Безусловно, это необходимо, чтобы нормализовать ситуацию вокруг Корейского полуострова», – цитирует Лаврова «Интерфакс».
Встреча должна привести к возобновлению полноформатного переговорного процесса по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, считает Лавров. Министр призвал сейчас «не рассуждать о том, что послужило причиной такой договоренности».
Лавров также поприветствовал договоренность Сеула и Пхеньяна о проведении межкорейского саммита, который может состояться в апреле.
Ранее советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ен сообщил, что президент США согласился с предложением лидера КНДР о проведении встречи. Она может состояться до мая.
Принято считать, что в мире де-факто существуют девять ядерных держав - США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 г. устанавливает, что ядерными державами де-юре признаются государства, осуществившие ядерный взрыв до 1 января 1967 г. – США, СССР/Россия, Великобритания, Франция и Китай. 16 июля 1945 г. в США состоялось первое в мире испытание ядерного оружия на полигоне Аламогордо (штат Нью-Мексико)
1/9
Денис Гришкин / Ведомости
В СССР первое испытание атомной бомбы – изделия РДС-1 – было проведено 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Мощность взрыва составила 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. После распада Советского Союза статус ядерной державы сохранила за собой Россия, а Белоруссия, Казахстан и Украина присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных государств
2/9
David Moir / Reuters
Великобритания стала третьей страной, самостоятельно разработавшей ядерное оружие. В период с 1952 по 1991 г. страна произвела 45 испытаний ядерного оружия. Великобритания обладает только одной из составляющих ядерной триады — баллистическими ракетами подводных лодок: в составе Королевского военно-морского флота имеются четыре атомные подлодки класса Vanguard, несущие по 16 баллистических ракет Trident II, сообщал ТАСС
3/9
Christophe Ena / AP
Франция получила статус ядерной державы вслед за США, СССР и Великобританией после проведения в 1960 г. испытания первой французской ядерной бомбы в пустыне Сахара в Алжире. У страны насчитывается около 300 стратегических боезарядов, уточняет ТАСС. Основная ударная сила французских ВМС — четыре атомных подводных ракетоносца типа Triomphant
4/9
Andy Wong / Reuters
Китай осуществил первое ядерное испытание 16 октября 1964 г. Оно представляло собой атмосферный взрыв уранового устройства на испытательной башне. Мощность взрыва составила 22 килотонны. По подсчетам западных экспертов, программа обошлась КНР в $4,1 млрд, сообщало «РИА Новости»
5/9
Manish Swarup / AP
Индия, Пакистан, Израиль и КНДР хоть и обладают ядерным оружием, к договору о его нераспространении не присоединились. Первое испытание ядерного оружия в Индии было проведено 8 мая 1974 г. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия и Пакистан наращивают ядерные запасы и активно работают над развитием ракетных систем
6/9
Anjum Naveed / AP
Пакистан в мае 1998 г. провел подземные испытания атомного оружия на полигоне Чагай Хиллз. По оценкам международных экспертов, в настоящее время ядерный арсенал Пакистана составляет 130–140 ядерных боеголовок, приводит данные ТАСС
7/9
Amir Cohen / AP
Израиль официально не подтверждает и не опровергает наличие ядерного оружия в стране. По данным SIPRI, Израиль располагает примерно 80 ядерными боеголовками, 30 из которых – тактические ядерные заряды (авиабомбы свободного падения). Оставшиеся 50 боеголовок предназначены для установки на баллистические ракеты средней дальности Jericho II, указывает институт. Дизель-электрические подлодки типа «Долфин» ВМС Израиля (на фото) предположительно способны нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками
8/9
Ahn Young-joon / AP
Эксперты подсчитали, что за всю историю ядерной программы КНДР произвела шесть подземных ядерных испытаний с 2006 по 2017 г. В сентябре 2017 г. Пхеньян провел свое шестое, самое мощное ядерное испытание. Ученые-атомщики Nuclear Note оценили ядерный потенциал КНДР в 10–20 боеголовок
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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль работал на западные спецслужбы после переезда в Великобританию в 2010 г., сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, Скрипаль предоставлял им информацию о деятельности российских разведчиков. Собеседники газеты предположили, что это могло стать причиной покушения.
Скрипаль служил в ГРУ до 1999 г. В 2004 г. он был арестован по обвинению в сотрудничестве с разведкой Великобритании и приговорен к 13 годам тюрьмы. Полковник признал вину. В 2010 г. он был помилован президентом России и выслан в Великобританию по программе обмена шпионами.
Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. По данным СМИ, их отравили нервно-паралитическим веществом. Оба находятся в больнице в состоянии комы.
Британские следователи квалифицировали произошедшее как покушение на убийство. Они рассматривают несколько версий случившегося, в том числе причастность России к отравлению бывшего полковника ГРУ. Также не исключается, что покушение на Скрипаля могло быть провокацией с целью обвинить в нем Москву.
Список противников советской и российской власти, убитых за границей
РИА Новости
25 мая 1926 г. бывший глава директории Украинской народной республики Симон Петлюра убит в Париже выходцем с Украины Семеном Шварцбурдом, который, по его версии, отомстил Петлюре за еврейские погромы на Украине во время Гражданской войны. Есть версия, что Шварцбурд был агентом ОГПУ
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РИА Новости
26 января 1930 г. бывший командир Добровольческого корпуса Белой армии и глава Российского общевоинского союза (РОВС) генерал Александр Кутепов был похищен в Париже агентами ОГПУ и умер по пути в СССР на советском теплоходе
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Неизвестный автор
В сентябре 1937 г. неподалеку от Лозанны убит бывший резидент ОГПУ-НКВД Игнац Рейсс (Натан Порецкий), бежавший на Запад и отправивший в Москву обличительное письмо
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Неизвестный автор
Весной 1938 г. в Испании убит перебежчик, бывший резидент ОГПУ в Центральной Азии Георгий Агабеков, который после бегства на Запад выдал ряд нелегальных резидентов и агентов советской разведки в разных странах
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«Światowid»
23 мая 1938 г. в Роттердаме убит один из лидеров украинских националистов Евген Коновалец. Он погиб от взрыва бомбы, заложенной известным советским нелегалом Павлом Судоплатовым в коробку из-под конфет
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Неизвестный автор
12 сентября 1939 г. в Ницце убит (выброшен из окна больницы) бывший революционер и советский дипломат Федор Раскольников, написавший незадолго до этого открытое письмо Иосифу Сталину
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Неизвестный автор
20 августа 1940 г. в Мексике агент НКВД Рамон Меркадер убил одного из главных противников Сталина, Льва Троцкого. После возвращения в СССР Меркадер был удостоен звания Героя Советского Союза
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Неизвестный автор
Февраль 1941 г. В отеле в Вашингтоне с пулевым ранением в затылок обнаружен бывший высокопоставленный сотрудник НКВД Вальтер Кривицкий, бежавший на Запад в 1938 г.
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Неизвестный автор
15 октября 1959 г. в Мюнхене был убит лидер украинских националистов Стефан Бандера. Исполнитель убийства, советский агент Богдан Сташинский, впоследствии бежал на Запад
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Хамельянин Геннадий / ITAR-TASS
13 февраля 2004 г. в Дохе (Катар) был убит один из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхан Яндарбиев. Участники его ликвидации, сотрудники российских спецслужб, были осуждены катарским судом, но затем переданы России
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FA Bobo / PIXSELL / PA Images
Ноябрь 2006 г. От отравления полонием умер бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, после отъезда на Запад опубликовавший ряд разоблачительных материалов о ФСБ. В убийстве Литвиненко британские спецслужбы обвиняют Андрея Лугового (ныне - депутат Госдумы) и Дмитрия Ковтуна
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В пятницу в подмосковном Волоколамске продолжились протесты против полигона ТБО «Ядрово». Около 80 человек собрались у въезда на свалку. Сотрудники полиции предупредили протестующих о возможном применении физической силы. Запись обращения сотрудника правоохранительных органов к местным жителям есть на видео.
«Ваши действия по блокировке проезжей части незаконны. Мы просим покинуть проезжую часть. Если данное распоряжение вы проигнорируете, против вас будет применена физическая сила из-за нарушения федеральных законов», – сказал сотрудник полиции. На момент публикации начались первые задержания, рассказали «Ведомостям» участники акции.
Уже второй день жители Волоколамска и его районов собираются у мусорного полигона ТБО «Ядрово». Они пытаются перекрыть дорогу едущим на свалку грузовикам, рассказывают «Ведомостям» участники акции. Согласовать мероприятие жители не пытались – это стихийная акция, утверждают они. Протестующие требуют прекратить свозить мусор под Волоколамск из других частей области и из Москвы.
8 марта у въезда на полигон «Ядрово» состоялась аналогичная акция. В ней приняли участие несколько десятков человек. Через некоторое время к полигону приехали сотрудники полиции, которые начали разгонять протестующих. Полиция задержала девять человек, сообщил «Ведомостям» представитель ОВД Волоколамска.
6 марта власти Волоколамского района установили режим чрезвычайной ситуации в границах полигона твердых бытовых отходов «Ядрово». Местные жители недовольны таким решением – они требовали ввести режим ЧС на территории всего Волоколамского района. На полигоне из-за нарушений правил его эксплуатации неоднократно проходил выброс свалочных газов, из-за чего в воздухе на территории Волоколамского района выявлено повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ, говорится в постановлении. Проверки выявили превышение в воздухе хлора, сероводорода и оксида азота.