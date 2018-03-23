Новости
Экономика
Новости

Набиуллина оценила риски протекционистских мер США для России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Влияние протекционистских меры со стороны США и других мировых стран на российскую экономику пока ограничено, однако рискует увеличиться, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

«Мы видим, что риски протекционизма возросли. Скорее, даже возросла неопределенность. Перерастет ли это в более серьезную спираль протекционизма либо в какой-то момент остановится – вопрос. Но, безусловно, протекционизм, если будет возрастать, то он несет риски для мировой торговли и для мирового экономического роста», – прокомментировала Набиуллина введение США заградительных импортных пошлин на металлы и возможные ответные меры со стороны других стран (цитаты по «Интерфаксу»).

У России, как страны с открытым рынком, велика дола внешнеторгового оборота в ВВП, потому рост протекционизма в мире, безусловно, скажется на российской экономике, констатировала Набиуллина.

В то же время, по словам председателя ЦБ, принятые США протекционистские решения слабо влияют на экономику России. «Те меры, которые были приняты, их прямой эффект на российскую экономику очень ограничен – это существенно на основные показатели не повлияет. Но, конечно, если риски будут возрастать, то через канал темпа роста мировой экономики это может повлиять и на Россию. Это, конечно, нежелательный сценарий, по нашей оценке», – заключила Набиуллина.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении с 23 марта заградительных ввозных пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10%. Введение пошлин отсрочено до 1 мая для стран Евросоюза, Аргентины, Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Канады и Мексики. Протекционистская мера направлена в первую очередь против импорта из Китая. Дополнительно 22 марта Трамп распорядился проработать возможность введения пошлин на китайские товары стоимостью $60 млрд в год. В ответ власти Китая объявили о планах ввести пошлины на американские товары на сумму $3 млрд. Евросоюз также заявил о готовности применить ответные протекционистские меры против США.

По данным таможенной статистики, в 2017 г. Россия поставила в США 4,1 млн т стальной продукции, в том числе полуфабрикатов, на $1,6 млрд. Это меньше 10% экспорта, большая часть которого – именно полуфабрикаты.

Представитель «Северстали» в беседе с «Ведомостями» признавал, что решение администрации США нанесет ущерб участникам рынка и развитию мировой экономики в целом. При этом за 2017 г. эта компания отправила в США лишь 2% всей продукции, таким образом, в случае необходимости легко сможет перенаправить ее на другие рынки, отмечал он.

В UC Rusal заявляли, что российский металл не угрожает производителям алюминия в США, поскольку это те виды алюминиевой продукции, которые не производятся в достаточном количестве в этой стране. Крупнейший российский производитель алюминия продает в США чуть более 10% от общего объема, указывал собеседник «Ведомостей».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Осужденный за дачу взятки председатель Lotte переизбран в совет директоров

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель Lotte Group Шин Донг Бин переизбран в советы директоров двух ключевых подразделений холдинга — Lotte Shopping Co. и Lotte Confectionery Co., сообщает Financial Times. Шин Донг Бин сейчас находится в тюрьме, в феврале он был приговорен к 2,5 года лишения свободы за дачу взятки.

Некоторые эксперты раскритиковали решение о переизбрании Шин Донг Бина, отмечает издание. Так, руководитель аналитической компании Chaebul.com Чон Сон Соп считает, что подобные события «вредят доверию к корпоративной Корее».

Шин Донг Бин стал одним из фигурантов дела в отношении бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, обвиняемой в коррупции. Суд признал председателя Lotte виновным в даче взятки подруге президента Чой Сун Силь, которая, по данным следствия, вымогала деньги у крупных южнокорейских компаний. Она приговорена к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $16,6 млн. 

Многопрофильный холдинг Lotte Group был основан в Японии в 1948 г. В Южной Корее работает с 1967 г. — с момента создания кондитерской фабрики Lotte Confectionery. Сейчас Lotte Group ведет бизнес в 30 странах и объединяет более 60 компаний в области ритейла, девелопмента, производства продуктов питания, химической промышленности, гостиничного бизнеса, финансов, страхования и других.

Шин Донг Бин начал свою карьеру в Lotte Group в 1988 г. Сначала он работал в компании Lotte Shoji, которая продает сладости и напитки в Японии. Председателем правления холдинга он был назначен в 2011 г.

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Вице-президент «Лукойла» назвал кофе на АЗС «высокомаржинальным баррелем»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Старший вице-президент по поставкам и продажам «Лукойла» Вадим Воробьев заявил, что продаваемые на АЗС продукты являются «высокомаржинальным баррелем» в сфере downstream, передает «Интерфакс».

По его словам, в России выручка от продажи нетопливных продуктов покрывает операционные расходы АЗС компании на 33%. Воробьев считает, что для России это высокий показатель, однако для иностранных компаний - низкий. За рубежом выручка от продажи продуктов покрывает расходы АЗС на 100%.

«Лукойл» рассчитывает к 2020 г. довести данный показатель в России до 50%, а в 2027 г. - до 80%.

Компания также собирается вводить автоматизированные АЗС. Благодаря им снижаются эксплуатационные расходы, что актуально на небольших земельных участках.

Выбор редактора
Политика
Новости

Напавшего на Татьяну Фельгенгауэр отправят на принудительное лечение

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следователи завершили расследование дела о покушении на убийство журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, говорится в сообщении Следственного комитета России.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что мужчина, совершивший преступление, нуждается в принудительном лечении. «В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится в сообщении.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о применении к обвиняемому принудительной меры медицинского характера, добавили в СКР.

23 октября мужчина проник в офис радиостанции на Новом Арбате и напал на журналистку, ударив ее ножом в область шеи. Нападавший был задержан охранником радиостанции и передан правоохранительным органам. 

Что случилось в редакции «Эха Москвы»

Политика
Новости

Нападавший на супермаркет во Франции потребовал освободить организатора терактов в Париже

Интерфакс
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Человек, напавший на полицейских на юге Франции и затем захвативший заложников в супермаркете в населенном пункте Треб, является выходцем из Марокко и уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, сообщили местные СМИ. Его имя пока не называется.

Ранее власти Треба заявили, что человек, захвативший заложников в супермаркете, убит. Однако затем премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил в Twitter, что операция еще не завершена. По данным FranceInfo, при нападении погибли два человека, серьезно ранены минимум трое, причем один из раненых находится в критическом состоянии. По последним данным, нападавший остается в здании супермаркета и выдвинул требование освободить осужденного организатора терактов в Париже в 2015 г. Салаха Абдеслама. В тех терактах погибли 130 человек, боле 300 были ранены.

Нападавший также выкрикивал «Аллах акбар» и заявлял, что хочет отомстить за «своих братьев в Сирии».

Выбор редактора
Технологии
Новости

Госдума запретила рекламу на квитанциях ЖКХ

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Депутаты Госдумы приняли в новой редакции закон, запрещающий размещать рекламу на квитанциях для оплаты услуг ЖКХ, сообщает «РИА Новости». Согласно документу на платежках разрешается размещать только социальную рекламу и справочную информацию.

Первая версия закона была принята Госдумой 23 ноября 2017 г., однако 29 ноября Совет Федерации отклонил ее. В изначальной редакции документа запрет распространялся на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.

Закон вступит в силу через 60 дней после дня его официального опубликования.

Законопроект о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ был внесен в Госдуму в 2014 г. По мнению авторов инициативы, из-за обилия рекламы на счетах граждане с трудом могут рассмотреть необходимую информацию о нормативах потребления коммунальных услуг, показания приборов учета, суммарный объем коммунальных услуг.

Самые эффективные депутаты Госдумы

Бизнес
Новости

ФАС раскрыла сговор поставщиков питания для МВД

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) раскрыла картель поставщиков продуктов питания для Министерства внутренних дел (МВД). Об этом говорится в сообщении службы.

«Сговор ООО «Хлеб» и ООО «Эталон» привел к поддержанию цены контракта на аукционе... Ведомство установило, что хозяйствующие субъекты нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции», - говорится в сообщении.

Компании участвовали в электронных аукционах на поставку продуктов питания для нужд ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России». Как выяснила ФАС, компании заключили и придерживались антиконкурентного соглашения с мая по август 2016 г.

В ФАС отметили, что юрлица «совершали действия на торгах, используя один IP-адрес», компании подавали идентичные первые и вторые части заявок, которые были созданы и изменены в одно и то же время одним пользователем. При аккредитации на электронной торговой площадке «РТС-Тендер» ООО «Хлеб» и ООО «Эталон» указали один и тот же номер телефона, одинаковый адрес электронной почты, заявил замруководителя ФАС Максим Овчинников.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Котировки Brent приблизились к $70 после назначений в администрации Трампа

Ведомости/Интерфакс
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Котировки нефти Brent в пятницу, 23 марта, приблизились к уровню $70 за баррель на опасениях о продлении сделки с ОПЕК и за судьбу иранского экспорта, пишет Financial Times. Газета отмечает, что за эту неделю баррель нефти подорожал почти на 5%, а рост котировок неделя к неделе продолжается уже месяц.

На состояние рынка, пишет FT, повлияло назначение сторонника «жесткой линии» Джона Болтона советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. «Учитывая назначение Майка Помпео, другого "ястреба", госсекретарем США, большинство участников рынка заключили, что по меньшей мере ядерная сделка с Ираном мертва», - сказал газете аналитик Petromatrix Оливье Джейкоб. Сделка с Ираном подразумевает снятие санкций - в том числе на экспорт нефти - в обмен на отказ страны от развития ядерной программы. Минувшей осенью Трамп заявил, что Вашингтон готов выйти из соглашения, если оно не будет изменено с учетом новых требований Белого дома.

По оценкам FGE, возобновление односторонних санкций США против Ирана может сократить экспорт нефти из исламской республики на 250 000-500 000 баррелей в сутки к концу 2018 г.

На неделе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что у ОПЕК и в 2019 г. может возникнуть необходимость координировать усилия по сокращению добычи с другими крупными производителями.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Суд отказался принять иск оспоривших приказ ФСБ пользователей Telegram

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мещанский суд Москвы отказался принять иск пользователей мессенджера Telegram, которые считают незаконными требования Федеральной службы безопасности (ФСБ) о предоставлении ключей для расшифровки переписок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Бочарову.

«Из иска не следует, что обжалуемые действия нарушают права и свободы административных истцов. В связи с этим суд отказал в принятии данного искового заявления», — объяснила Бочарова.

Коллективную жалобу на действия ФСБ подали 35 пользователей Telegram. Они требовали признать незаконными действия спецслужбы в части истребования у мессенджера ключей для расшифровки переписки. Истцы считают, что требование ФСБ ставит под угрозу конфиденциальность личной информации и нарушает их права.

20 марта Верховный суд России отказал Telegram в признании недействующим приказа ФСБ, устанавливающего процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.

Кого блокирует Роскомнадзор

Финансы
Новости

Набиуллина назвала целевой уровень ключевой ставки

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Банк России планирует снизить ключевую ставку в 2018 г. до 6-7%, однако ее итоговый уровень может быть скорректирован в зависимости от конъюнктуры, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Уровень ключевой ставки постепенно приближается к тому диапазону, который мы обозначили как нейтральный, то есть такой, где денежно-кредитная политика не способствует ни снижению, ни ускорению инфляции относительно целевого уровня, – сказала Набиуллина. – Мы сейчас его оцениваем в 6-7% для ключевой ставки».

Набиуллина подтвердила планы ЦБ завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 г. «Но нам еще предстоит нащупать тот уровень, на котором будет ключевая ставка, чтобы можно было сказать, что мы закончили цикл ее снижения, – указала председатель ЦБ. – Для нас не будет очевидно, что когда перейдем границу 7%, что мы точно остановились».

В пятницу ЦБ понизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,25%. В комментарии регулятора говорилось, что ЦБ продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 г. После этого «оценка диапазона нейтральной ставки может меняться в зависимости от тех или иных факторов», отметила Набиуллина.

Ранее председатель ЦБ предупреждала, что когда ЦБ перейдет от жесткой к нейтральной политике, тогда в зависимости от «девальвационных и проинфляционных рисков <...> уже возможно движение ставки в обе стороны».

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ ухудшил прогноз оттока капитала в 2018 году

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Банк России прогнозирует в 2018 г. отток капитала из России на уровне $19 млрд против ранее ожидавшихся $16 млрд, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Прогноз сальдо счета текущих операций в 2018 г. повышен с $43 млрд до $59 млрд, прогноз валютных резервов – с $35 млрд до $50 млрд.

Также ЦБ повысил прогноз цен на нефть. Регулятор ожидает, что баррель нефти в 2019-2021 гг. будет стоить $61, $55, $50 по годам соответственно (ранее закладывались цены на уровне $55, $45, $42). В условиях бюджетного правила Минфина по резервированию дополнительных нефтегазовых доходов такое повышение прогнозных цен существенно не изменило ожидания ЦБ по росту экономики России – 1,5-2% в 2019-2021 гг.

Изначальный прогноз ЦБ предполагал отток из России в 2018 г. $10 млрд. В 2017 г. из России было переведено $31,3 млрд.

Ранее Набиуллина поясняла, что показатель чистого оттока капитала нельзя отождествлять с незаконным вывозом или бегством капитала. «Любая страна с положительным сальдо текущего счета платежного баланса в открытой экономике вывозит капитал либо через рост государственных валютных резервов, либо через частный сектор, поэтому отток капитала это не обязательно плохо, а приток не всегда хорошо для экономики», - указывала Набиуллина.

Выбор редактора
Политика
Новости

Названа причина аварии на канатной дороге в Грузии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Причиной аварии, которая произошла 16 марта на канатной дороге в Грузии, стала ошибка оператора, сообщил первый вице-премьер и министр экономического развития Грузии Дмитрий Кумсишвили.

В результате аварии на горнолыжном курорте Гудаури пострадали 11 человек, в том числе шесть россиян. После внезапной остановки канатной дороги кресла начали скатываться вниз и сталкиваться между собой, некоторым туристам пришлось спрыгивать с высоты в снег.

Кумсишвили подтвердил, что остановка движения произошла из-за падения напряжения в электросети. «После этого оператор должен был действовать с конкретной последовательностью», — пояснил вице-премьер (цитата «Интерфакса»).

По его словам, оператор должен был перевести канатную дорогу на дизель-генератор, а затем спустить вниз находящихся на ней туристов. «К сожалению, он допустил ошибку, не действовал по существующей инструкции. Это был фактор человеческой ошибки», — сказал Кумсишвили.

Оператора уже отстранили от работы, добавил он. Заключение экспертов будет передано в МВД Грузии, которое ведет расследование по статье о нарушении правил безопасности на подвесном транспорте.

Лучшие горнолыжные курорты 2017 года

Читать ещё
Preloader more
Фото