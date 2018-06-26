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США пригрозили санкциями компаниям за покупку иранской нефти

США просят компании прекратить закупать нефть у Ирана к 4 ноября 2018 г. Об этом заявил представитель госдепартамента США, передает Bloomberg, не называя его имени.

Если же компании не прекратят закупать иранскую нефть, то они столкнутся с «мощными санкциями», передает CNBC. По данным телеканала, администрация Трампа уже передала эту информацию европейским дипломатам, хотя еще не проводила переговоры с Китаем и Индией.

Иран – третий по величине производитель нефти ОПЕК. Страна экспортирует более 2 млн баррелей в день, уточняет CNBC.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном в начале мая. Тогда американский президент назвал Иран главным государством – спонсором международного терроризма, представляющим особую опасность из-за наличия потенциала создания ядерного оружия и средств его доставки.

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