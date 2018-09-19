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Правительство увеличит МРОТ с 2019 года на 117 рублей

Правительство подготовило законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 г. на 117 руб. до 11 280 руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«На 1 января 2019 г. МРОТ будет установлен в сумме 11 280 руб. в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения», – сказала Голикова.

С 1 мая 2018 г. власти уравняли МРОТ с прожиточным минимумом трудоспособного населения, его размер был доведен до 11 163 руб. Теперь по закону МРОТ ежегодно должен устанавливаться на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года (если последняя величина не выросла, а уменьшилась, то за основу берется прожиточный минимум на уровне 1 января предыдущего года). Размер прожиточного минимума устанавливается приказом Минтруда.

По словам Голиковой, в проекте федерального бюджета учитывается увеличение МРОТ с января 2020 г. на 2,9%, с 2021 г. – на 2%. На эти цели в бюджете предусмотрено 62,2 млрд руб.