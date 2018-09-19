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Экономика
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Правительство увеличит МРОТ с 2019 года на 117 рублей

Ведомости
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Правительство подготовило законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 г. на 117 руб. до 11 280 руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«На 1 января 2019 г. МРОТ будет установлен в сумме 11 280 руб. в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения», – сказала Голикова.

С 1 мая 2018 г. власти уравняли МРОТ с прожиточным минимумом трудоспособного населения, его размер был доведен до 11 163 руб. Теперь по закону МРОТ ежегодно должен устанавливаться на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года (если последняя величина не выросла, а уменьшилась, то за основу берется прожиточный минимум на уровне 1 января предыдущего года). Размер прожиточного минимума устанавливается приказом Минтруда.

По словам Голиковой, в проекте федерального бюджета учитывается увеличение МРОТ с января 2020 г. на 2,9%, с 2021 г. – на 2%. На эти цели в бюджете предусмотрено 62,2 млрд руб.

Политика
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Московская и алтайская группы призвали объединиться ради пенсионного референдума

Ведомости
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Представители Алтайской и Московской региональных групп по проведению референдума против повышения пенсионного возраста обратились к представителям других зарегистрированных региональных подгрупп с призывом объединить усилия по подготовке референдума. Об этом сообщил Илья Свиридов, возглавивший московскую группу.

По его словам, на 29 сентября назначено заседание федеральной инициативной группы. «Несмотря на разницу в формулировках, содержание вопросов близко по смыслу, что дает основания для совместных действий по подготовке и проведения референдума», говорится в обращении, которое подписали представители еще семи региональных групп — воронежской, забайкальской, иркутской, нижегородской, оренбургской, орловской, тамбовской.

Свиридов рассказал, что идею объединения поддержали КПРФ и инициативная подгруппа из Нижегородской области, зарегистрировавшая еще одну формулировку вопроса и собравшая 18 подгрупп в разных регионах. Таким образом, общее количество участников альянса составило 28 подгрупп, подсчитал он.

Для организации референдума требуется зарегистрировать инициативные подгруппы минимум в 43 регионах. По сходным вопросам в одном регионе можно регистрировать только одну подгруппу. КПРФ в конце августа довела до Верховного суда иск о регистрации альтернативных опросов -  в компартии убеждены, что это спойлерские подгруппы, созданные для саботажа референдума.

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Политика
Новости

Избирком Приморья примет решение о результатах выборов в четверг

Ведомости
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Крайизбирком Приморья примет решение о результатах губернаторских выборов на заседании в четверг, 20 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс». Заседание по этому вопросу состоится в 14:00, отметила секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

В Приморье прошло два тура губернаторских выборов. По результатам первого никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов. Во втором туре победу одержал кандидат «Единой России» Андрей Тарасенко. Однако своего соперника-коммуниста Андрея Ищенко он опередил только после обработки 99,03% протоколов. По итогам обработки 100% протоколов Ищенко набрал всего на 7650 голосов меньше Тарасенко.

Обе стороны обвиняли друг друга в фальсификациях. ЦИК взял паузу, чтобы разобраться в ситуации. Специальная комиссия Центризбиркома 19 сентября приступила к работе в Приморье. В этот же день председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что комитет будет рекомендовать признать выборы недействительными из-за нарушений.

Если избирком Приморья признает выборы недействительными, краевое заксобрание должно будет назначить повторные выборы. Они могут пройти через три месяца. Итоги губернаторских выборов в России до сегодняшнего дня не отменялись никогда, уточнил «Ведомостям» политолог Виталий Иванов.

Пока что врио губернатора Приморья остается Тарасенко. В регион подберут нового врио, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента. Среди возможных кандидатур – бывший мэр города Артема Владимир Новиков и президент ГК «Аква-Ресурсы» и бывший депутат Госдумы Руслан Кондратов.

В Приморье прошел митинг в поддержку врио губернатора Андрея Тарасенко

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Новости

Росавтодор предложил сделать на МКАД или ТТК платные выделенные полосы

Ведомости
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Замруководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов предложил департаменту транспорта Москвы создать платные выделенные полосы для быстрого передвижения (fast lane) на МКАД или Третьем транспортом кольце (ТТК), передает RNS.

«Я бы на месте Москвы сделал fast lane на кольцевой (МКАД) или ТТК», — сказал он в кулуарах форума по транспортной инфраструктуре. По его словам, на федеральных трассах такие полосы создавать не нужно. «А на федеральных трассах — жестковато. И так стоит все, и если еще одну полосу заберем...», — пояснил он отказ от идеи платной полосы на трассе до аэропорта «Домодедово».

Прончатов пояснил, что Росавтодор заказал исследование о целесообразности создания платных выделенных полос Институту экономики транспорта. По его словам, вопрос сложный. Не во всех странах сейчас существуют fast lane. «Нам было бы интересно. Это в основном вылетные магистрали из Москвы или крупных городов, где есть трафик, транзит и востребованность», — добавил Прончатов. По его словам, исследование будет готово в 2019 г.

По его словам, для fast lane «можно даже не строить полосу, взять просто одну полосу (действующую) сделать платной». «Трафик там, где бесплатно, ухудшится сразу значительно и тоже будет всплеск (напряженности)», — сказал он.

В 2017 г. руководитель Росавтодора Роман Старовойт заявлял, что проект по организации платных выделенных полос на дорогах может стартовать в 2018 г. Однако более конкретно он не рассказывал об этом. Сейчас в нескольких российских городах действуют выделенные полосы. Однако они предназначены только для общественного транспорта и автомобилей такси.

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Экономика
Новости

Орешкин объяснил идею новых «суперголосующих» акций для владельцев компаний

Ведомости
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Предложение ввести в оборот «суперголосующие» акции, которые позволят владельцам бизнеса сохранять контроль над компаниями, в первую очередь призвано помочь привлечь в Россию технологический бизнес, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

«Технологические компании за счет инноваций быстро набирают мощь, им требуется привлечение финансовых ресурсов, это зачастую размывает долю основных акционеров, основателей, идеологов компаний. Это приводит к тому, что баланс управления внутри компании нарушается», – объяснил Орешкин (цитаты по «Интерфаксу»). По его словам, суперголосующие акции позволят «выстраивать более гибкие структуры с точки зрения управления и владения акциями, чтобы больше влияния на управление имели одни акционеры, а финансовый доход – другие». Выстраивание таких гибких схем позволит сделать систему корпоративного управления более эффективной, заключил Орешкин.

Министр отметил, что эти предложения не связаны с попавшими под санкции компаниями Олега Дерипаски. «Это изменения, которые только обсуждаются на экспертном совете по корпоративному управлению, и они точно не будут приниматься в этом году, это вопрос глубокой проработки. Это больше связано с нашими технологическими компаниями – с "Яндексом" и рядом других компаний», – отметил Орешкин.

Как сообщали «Ведомости», предложение разрешить публичным и непубличным компаниям выпускать обыкновенные акции с особыми условиями обсуждалось на совете по корпоративному праву при Минэкономразвития. Это одно из предложений министерства к стратегии развития корпоративного права, которую готовит совет (в него входят представители ЦБ, Минюста, бизнеса и эксперты).

Минэкономразвития предложило несколько новых типов акций, в том числе «суперголосующие». Последние позволят основателям компании или мажоритарным акционерам сохранить контроль при привлечении инвесторов. Однако эти бумаги предусматривают более низкие дивиденды, чем у других акционеров, а имущество при ликвидации или реорганизации бизнеса владельцы таких акций получат во вторую очередь. Необходимость этих поправок федеральный чиновник объяснял тем, что жесткое корпоративное законодательство затрудняет возврат бизнеса из офшоров, который активизировался из-за санкций.

Как выглядят роботы российского производства

Экономика
Новости

Минфин заложил в бюджет рост дивидендов Сбербанка в 1,5 раза

Ведомости
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В проекте федерального бюджета на 2019-2021 гг. заложены дивиденды Сбербанка в размере 209,5 млрд руб., 220,8 млрд руб. и 231,1 млрд руб. по годам соответственно, сообщает РБК со ссылкой на документ.

В 2018 г. бюджет получил от Сбербанка 135,5 млрд руб. дивидендов (их перечисляет Центробанк, владеющий 50% + 1 акцией Сбербанка). По итогам 2017 г. Сбербанк заплатил акционерам рекордные дивиденды – исходя из 36,2% чистой прибыли по МСФО.

Таким образом, как следует из проекта бюджета, в 2019 г. выплаты Сбербанка в казну увеличатся почти на 55%. Общие дивиденды по итогам 2018 г. составят около 420 млрд руб. по сравнению с 271 млрд руб. годом ранее.

Сбербанк согласно своей дивидендной политике обязался стремиться в течение трех лет последовательно повышать дивидендные выплаты до 50% чистой консолидированной прибыли. Дивиденды будут увеличены до этой планки при условии достижения к 2020 г. уровня достаточности капитала в соответствии с требованиями стандарта «Базель III» на уровне 12,5%.

Недвижимость
Новости

В Госдуму внесен проект закона о реновации жилья во всех регионах

Ведомости
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Проект закона «О реновации жилищного фонда в РФ» внесен на рассмотрение в Госдуму. Авторы проекта - лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и руководитель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская. Законопроект опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Проект Федерального закона направлен на предотвращение возникновения аварийного жилищного фонда, говорится в пояснительной записке к документу. Он предоставляет право региональным властям за счет средств местных бюджетов (и иных не запрещенных законодательством источников) реализовывать программы реновации. Для этого региональным властям предоставляется право создать специальный фонд.

По мнению авторов проекта, реновация наиболее эффективно позволяет решить задачу обновления жилищного фонда, так как действующие механизмы расселения аварийного жилищного фонда носят точечный характер и не охватывают весь объем жилых домов, требующих обновления. Именно поэтому «органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны получить право реализации реновации жилищного фонда на своих территориях».

Политика
Новости

Песков прокомментировал позицию Путина по ситуации с Ил-20 в Сирии

Ведомости
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Президент России Владимир Путин при принятии решений относительно ситуации с российским Ил-20 в Сирии руководствуется информацией Минобороны. Данные израильской стороны в Москву еще не поступали, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Безусловно, поминутной и посекундной электронной информацией о полетах, которые там осуществлялись, и в первую очередь о полете нашего самолета, обладают наши Министерство обороны и Генштаб», — отметил он. «Что касается тех данных, которые есть у израильтян, вы знаете, что президент дал согласие в разговоре с Нетаньяху, что Москву посетит делегация экспертов во главе с командующим ВВС Израиля и привезет эти данные», — добавил Песков.

По его словам, российские эксперты обязательно изучат данные израильской стороны. 

Во вторник, 18 сентября, Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию с Ил-20. Премьер пообещал предоставить подробную информацию о действиях в этот день израильской авиации. Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью 15 российских военнослужащих в результате попадания ракеты сирийских ПВО в Ил-20. Крушение военного самолета Путин не обсуждал по телефону с президентом Сирии Башаром Асадом, уточнил Песков.

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Политика
Новости

Врио губернатора Приморья опроверг сообщения о своей отставке

Ведомости
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Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко («Единая Россия») опроверг сообщения о своей отставке, сообщает ТАСС. «Нет такого», – заявил Тарасенко агентству.

Подобные сообщения об отставке Тарасенко опровергли также и в пресс-службе администрации Приморья, передает региональное агентство PrimaMedia. «Мы ждем решения краевой избирательной комиссии», – сказала изданию пресс-секретарь Тарасенко Елена Бурмистрова.

Тарасенко написал заявление об отставке, сообщил Telegram-канал «Незыгарь». Позже там же появилась информация, что пока Тарасенко остается на своем посту, но на его место ищут замену.

В регион подберут нового врио, сказал «Ведомостям» близкий к администрации президента собеседник. Среди возможных кандидатур он называет бывшего мэра города Артема Владимира Новикова и президента ГК «Аква-Ресурсы» и бывшего депутата Госдумы Руслана Кондратова.

В Приморье прошло два тура губернаторских выборов. По итогам первого никто из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов: у Тарасенко – 46,56%, а у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко – 24,64%. Во время второго тура последний лидировал до подсчета 99,03% протоколов. Потом оказалось, что победу одержал все-таки Тарасенко.

В итоге в Приморье приехала комиссия ЦИК для проверки. Позже председатель комитета Элла Памфилова объявила, что Центризбирком будет рекомендовать отменить результаты губернаторских выборов в Приморье. После этого Тарасенко заявил, что в новом туре участвовать не будет. Позже он изменил свое решение.

Исполняющий обязанности губернатора назначается указом президента, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «В настоящий момент им является Тарасенко, если будут какие-то иные решения или со стороны Тарасенко, или со стороны президента, естественно, вы об этом узнаете».

«Верните украденные голоса». Как во Владивостоке прошел митинг в поддержку кандидата-коммуниста

Недвижимость
Новости

Счетная палата сообщила о недостроях на 160 млрд рублей на Северном Кавказе

Ведомости
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Счетная палата на Северном Кавказе нашла 4038 недостроенных объектов, в которые было вложено в общей сложности 160,7 млрд руб. Об этом говорится на сайте ведомства. Там отмечается, что данные представлены на начало 2018 г.

Из общего числа недостроев в 1531 объект вложено 88,3 млрд руб. в том числе из федерального бюджета. При этом финансирование 1178 объектов было начато более восьми лет назад, строительство 1046 объектов приостановлено, из них 1018 – без консервации. Наибольшее количество объектов, приостановленных без консервации, находятся в Чечне (464) и Дагестане (387).

По словам аудитора счетной палаты Юрия Росляка, значительная часть незавершенного строительства – это социальные объекты, «в том числе недостроенные школы, ввод которых мог бы решить проблему двух- и трехсменного обучения, которое до сих пор существует в регионе».

Политика
Новости

Кремль поддержал решение ЦИК по губернаторским выборам в Приморье

Ведомости
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Для президента России Владимира Путина важнее прозрачность и справедливость выборов, а не поддержанный им кандидат, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Президент неоднократно говорил, что для него важнее не поддержанный им кандидат, а важнее легитимность, чистота, прозрачность и справедливость выборов», – заявил Песков. По его словам, Кремль внимательно следит за развитием событий в Приморье. Судя по заявлениям ЦИК, «все это идет в русле того, о чем неоднократно говорил президент Путин», добавил Песков. Он отметил, что подобную позицию Центризбиркома Кремль ценит и поддерживает.

Исполняющий обязанности губернатора назначается указом президента, напомнил Песков. «В настоящий момент им является Тарасенко, если будут какие-то иные решения или со стороны Тарасенко, или со стороны президента, естественно, вы об этом узнаете», – отметил Песков.

Ранее в среду ЦИК объявил, что будет рекомендовать признать выборы губернатора в Приморье недействительными. Новые выборы могут быть назначены через три месяца.

В сентябре в Приморье прошло два тура губернаторских выборов. В ходе первого ни один из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов: больше всех получил кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко – 46,56%, у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко – 24,64%. Во втором туре коммунист лидировал до последнего. Его обогнал Тарасенко только после обработки 99,03% протоколов. По итогам обработки 100% протоколов Ищенко набрал всего на 7650 голосов меньше Тарасенко. Обе стороны обвиняли друг друга в фальсификациях.

«Верните украденные голоса». Как во Владивостоке прошел митинг в поддержку кандидата-коммуниста

Недвижимость
Новости

Власти назвали потенциал застройки Москвы жильем

Ведомости/Интерфакс
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На сегодняшний день в Москве согласовано строительство 48 млн кв. м жилья, передает «Интерфакс» со ссылкой на и. о. председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

По его словам, ежегодно власти Москвы согласуют около 18 млн кв. м новых проектов.

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил, что с начала года в Москве введено в эксплуатацию более 3 млн кв. м недвижимости. По его словам, у девелоперов достаточно разрешений на строительство, чтобы темпы ввода сохранились в ближайшие годы.

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