Экономика

Новости

Правительство утвердило первый за пять лет профицитный бюджет

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг., сообщил вице-премьер Виталий Мутко по итогам заседания кабинета министров. На все три года бюджет планируется с профицитом. Последний раз проект бюджета был профицитным в 2014 г.

«Бюджет 2019 г. будет не просто сбалансированным: планируется, что он станет профицитным впервые с 2014 г.», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства. Планируется, что в 2019 г. профицит федерального бюджета составит 1,884 трлн руб., или 1,8% ВВП, в 2020 г. – 1,183 трлн руб., или 1,1%, в 2021 г. – 0,8%, или 908,4 млрд руб. И расходы, и доходы казны серьезно вырастут по сравнению с действующим бюджетом.

Наиболее существенными будут бюджетные траты на социальную политику (4,9 трлн, 4,9 трлн и 4,7 трлн руб. на следующие три года соответственно), оборону (2,9 трлн, 3 трлн и 3,2 трлн руб.), национальную экономику (2,64 трлн, 2,5 трлн, 2,87 трлн руб.), а также безопасность и правоохранительную деятельность (2,2 трлн, 2,2 трлн, 2,3 трлн руб.).

«В следующем году мы фактически полностью восстановим финансовую защиту бюджета от внешних шоков, которая помогла нам и в период первого мирового кризиса, в 2008-2009 гг., и в период с 2014 г., когда началась вторая волна кризиса и мы столкнулись с санкционным давлением», – отметил Медведев.

Проект бюджета предусматривает резкий рост фонда национального благосостояния (ФНБ). К концу 2019 г. он достигнет максимального за всю его историю значения и далее продолжит увеличиваться. На конец будущего года размер ФНБ должен составить 7,81 трлн руб., в 2020 г. – 11,37 трлн руб., в 2021 г. – 14,18 трлн руб.