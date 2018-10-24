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Орешкин оценил негативный вклад сельского хозяйства в рост ВВП

Замедление динамики роста ВВП до 1,3% в III квартале 2018 г. произошло из-за спада в сельском хозяйстве. Об этом говорится в комментарии министра экономического развития Максима Орешкина, который распространила пресс-служба Минэкономразвития.

«Проблемы с урожаем оказали серьезное негативное влияние на цифры ВВП. По III кварталу это минус 0,5 п. п., то есть без учета сельского хозяйства ВВП по III кварталу рос бы не на 1,3%, а на 1,8%. По 9 месяцам эти цифры, соответственно, [составили бы в этом случае] не 1,6, а те же 1,8%», – сказал Орешкин.

По оценкам Минэкономразвития, в сентябре и августе ВВП рос в годовом выражении на 1,1%. При этом в III квартале рост ВВП замедлился до 1,3% после 1,9% во втором. В целом за первые 9 месяцев экономика выросла на 1,6% год к году.

Основной позитивный вклад в рост ВВП в сентябре внесли промышленность (0,6 п. п.), транспорт (0,2 п. п.) и финансовые услуги (0,3 п. п.). Спад в сельском хозяйстве в сентябре уменьшился до 6% после 11,3% в августе. На годовую динамику сельского хозяйства оказал негативное влияние эффект высокой базы августа-сентября прошлого года.

По итогам 2018 г. Минэкономразвития ожидает рост ВВП на 1,8%. В 2017 г. российская экономика увеличилась на 1,55%.

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