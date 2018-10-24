Путин поручил привести бюджет в соответствие с паспортами национальных проектов

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Бюджет должен быть приведен в соответствие с паспортами национальных проектов, заявил президент России Владимир Путин. Поэтапность в этой работе допустима, но постоянно сдвигать сроки нельзя, подчеркнул президент.
«Соответствие паспортов и объемов финансирования в бюджете — это вопрос важный. Если будем его сдвигать, то мы не выполним в срок ничего, тогда эта работа становится бессмысленной», — сказал Путин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Так Путин отреагировал на слова председателя счетной палаты Алексея Кудрина, который ранее предупредил об угрозе недофинансирования нацпроектов. По словам Кудрина, расходы на нацпроекты в паспортах программ превышают заложенные в бюджете средства на 1,2 трлн руб. в течение трех лет.
Кроме того, Путин поручил детализировать национальные проекты для регионов. По мнению президента, каждый субъект России должен видеть свое место в программах развития и четко понимать содержательные задачи.
Финансы
Новости
Индекс NASDAQ продемонстрировал максимальное падение за день с 2011 года
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Торги на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, в среду завершились падением котировок. По итогам сессии подешевели акции Apple (-2,62%), Google (-4,42%), Microsoft (-1,02%). К закрытию торгов индекс NASDAQ Composite упал более чем на 300 пунктов (-4,43%), сообщает Bloomberg. Это максимальное дневное падение с августа 2011 г., отмечает агентство.
По итогам торгов 24 октября снизились и другие основные индексы. Промышленный индекс Dow Jones за день потерял 2,4%. Данное падение индекса стало крупнейшим с февраля. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,09%.
Эксперты Bloomberg связали падение индексов с «чувствительными тарифами на жилье» в США. В среду бюро переписи населения американского министерства торговли объявило, что продажи новостроек в стране в сентябре сократились на 5,5% по сравнению с показателями за август — до 553 000. По сравнению с сентябрем прошлого года продажи новых домов в США снизились на 13,2%. Эти данные вызвали беспокойство инвесторов, отмечает агентство.
«Инвесторы сейчас как на иголках, — сказал агентству Associated Press специалист по инвестициям в Wells Fargo Private Bank Эрик Дэвидсон. — Без сомнения, настроение инвесторов изменилось после того, как на прошлой неделе мы наблюдали волатильность. Настроение и прогнозы, по всей видимости, стали более негативными, по меньшей мере, менее оптимистичными».
Как цвета влияют на поведение инвесторов
Андрей Гордеев / Ведомости
Рост котировок на биржах традиционно отражается зеленым цветом, а падение – красным
1/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Это давний обычай, но, как выясняется, такая цветовая гамма может оказывать определенное психологическое воздействие на поведение инвесторов
Показ цен акций в красном цвете заставляет людей ожидать их дальнейшего падения в ближайшее время и менее высокой доходности – в более отдаленной перспективе
4/15
Alex Grimm / Reuters
Если просто представить убыток черным цветом, он будет восприниматься гораздо менее остро и болезненно, выяснили исследователи
5/15
Евгений Разумный / Ведомости
А если красным, то людей можно сделать примерно на 25% менее склонными к риску
6/15
Ramin Talaie / Bloomberg
Красный цвет традиционно воспринимается как цвет опасности. Вам может показаться, что ваши деньги буквально горят
7/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Однако подсознательно участник торгов может откликаться не только на сам цвет, но и на его интенсивность
8/15
Olivia Harris / Reuters
Отражение прибылей и убытков в ярких цветах может сделать клиентов более склонными к трейдингу, говорит Дэниел Иган, директор по поведенческим финансам и инвестициям в нью-йоркской финансовой фирме Betterment
9/15
Mark Lennihan / AP
К дополнительным действиям может подтолкнуть не только боязнь, вызванная красным цветом, но и ярко-зеленый цвет, которым отражают прибыль и рост
10/15
Денис Абрамов / Ведомости
«Мы знаем, что люди чрезмерно остро реагируют на полученные доходы в краткосрочном периоде. Цвет может усиливать эту реакцию и удвоить эмоции», – говорит Иган
11/15
Eugene Hoshiko / AP
Поэтому отражение динамики котировок в нейтральных цветах может убрать лишние, пусть и не осознаваемые эмоции, и тем самым помочь инвестору в принятии более взвешенного решения
12/15
Lee Jin-man / AP
Интересно, что на ряде азиатских рынков ситуация с цветами обратная, чем на Западе (на фото – Сеул)
13/15
Issei Kato / Reuters
Там рост котировок передается красным цветом, а падение – зеленым (на фото – Токио)
14/15
Richard Drew / AP
Поведение инвесторов, как и людей в принципе, нередко определяется тем, что психологи называют бессознательным предубеждением – факторами, которые мы зачастую не осознаем или которые кажутся нам незначительными
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Приставы потребовали у суда снять арест с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за взятку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы. Заседание по данному вопросу назначено на 31 октября, добавила пресс-секретарь.
Ранее снять арест с имущества Улюкаева просили его адвокаты. Суд отклонил это ходатайство. Имущество освободят из-под ареста, когда будет уплачен штраф, объясняла адвокат Улюкаева. Приставы просят снять арест с банковского счета экс-министра, чтобы иметь возможность списать находящуюся на нем сумму для погашения штрафа.
В перечень арестованного имущества Улюкаева вошли земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, деньги на счетах в Сбербанке и ВТБ 24, изъятые в ходе обысков наличные, а также монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра и декоративные закладки из серебряного сплава.
Улюкаев в прошлом году был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф в 130 млн руб. Экс-министр виновным себя не признал, назвав случившееся провокацией.
Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного
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Смягчение антитабачной и антиалкогольной политики недопустимо, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента Владимира Путина.
«В последнее время появляются предложения откатиться по отдельным позициям назад. Мне кажется, что эта ситуация недопустима, поскольку нам не решить таких амбициозных задач по повышению продолжительности жизни и снижению смертности, если мы будем принимать решение об откате назад», – сказала Голикова.
Обращаясь к Путину, Голикова отметила, что благодаря принятым несколько лет назад на государственном уровне мерам по борьбе с табакокурением и употреблением алкоголя за 10 лет удалось добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни мужчин на семь лет, общей продолжительности жизни населения – на шесть лет.
По словам Голиковой, смертность мужского населения в трудоспособном возрасте в первом полугодии 2018 г. по сравнению с 2012 г. сократилась на 18,6%. Смертность от алкоголя сократилась фактически на 40%. «Это очень хорошее достижение», – заключила вице-премьер.
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что после рассылки неизвестными взрывных устройств начато федеральное расследование. Он пообещал направить все силы правительства на поиск виновных. «Мы не пожалеем для этого не сил, не средств», — заявил Трамп (его выступление транслировал телеканал ABC).
Президент отметил, что его администрация крайне расстроена и рассержена произошедшим и обязательно докопается до истины. «В это время мы должны объединиться, должны быть вместе и сделать один четкий, сильный, конкретный посыл о том, что любым угрозам о политическом насилии нет места в Соединенных Штатах», — добавил Трамп.
Как сообщалось ранее, на этой неделе неизвестные отправили посылки с взрывными устройствами бывшему президенту США Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, финансисту Джорджу Соросу. Позже стало известно, что бомбы по почте также получили бывший генпрокурор США Эрик Холдер, член американского конгресса Дебби Вассерман-Шульц и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Все адресаты являются сторонниками или членами демократической партии США. Кроме того, в среду из-за взрывного устройства эвакуировали редакцию CNN на Манхэттене.
Все взрывные устройства были обнаружены, никто не пострадал. Бомбы представляли собой отрезок трубы (pipe bomb) длиной около 15 см, наполненный порохом, поражающими элементами и снабженный детонатором. В комплекс Time Warner Center, где расположена редакция CNN, прислали также конверт с белым порошком. Телеканал уточнил, что посылка была адресована Джону Бреннану, директору ЦРУ при президенте Обаме.
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Участие в реализации национальных проектов станет обязательным для госкомпаний, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в Кремле.
«Обязательным является участие в проектах развития госкомпаний, именно для таких целей они и создавались в конечном итоге, – сказал Путин. – В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа, "Газпрома", "Ростеха", "Ростелекома", "Роснефти", "Росатома" и других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва».
От правительства для реализации нацпроектов потребуется напряженная работа, указал Путин. «Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не засыпали на ходу ни в коем случае: мы не можем действовать и работать как обычно. Мы должны осознать, где мы находимся и перед решением каких задач мы стоим», – подчеркнул президент.
Глава государства также отметил важность участия частного бизнеса в планах развития страны. При этом он подчеркнул, что для частного бизнеса участие в нацпроектах обязательным не будет. С бизнесом правительство и администрация президента в лице помощника главы государства Андрея Белоусова обсуждают возможность добровольного инвестирования в социально важные проекты.
В 12 национальных проектов упакована программа Путина на этот президентский срок – они нужны для выполнения целей его майского указа. По словам первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, в предстоящие шесть лет из бюджетных и внебюджетных источников на нацпроекты планируется направить более 28 трлн руб. Он рассказал, что федеральный бюджет направит 14 трлн руб., плюс еще 6 трлн руб. будет выделено за счет средств госпрограмм. «По бюджетной системе за счет средств субъектов Российской Федерации из бюджета будет направлено с учетом этого 18 трлн руб., и еще 8,5 трлн – средства внебюджетных источников», – пояснил Силуанов.
Счетная палата критиковала национальные проекты, указывая, что сформулированные в них цели и задачи недостаточно согласованы. Председатель контрольного ведомства Алексей Кудрин отмечал, что расходы на нацпроекты в паспортах программ превышают заложенные в бюджете средства – на 1,2 трлн руб. в течение трех лет. Статистику по 70% утвержденных проектов никто не ведет, а планы реализации по многим из них будут утверждены в декабре 2019 г. – то есть оценить, как идет работа, можно будет только к 2020 г. Некоторые проекты не отвечают поставленным задачам, показатели и результаты по ним определены плохо, что «создает риски принятия неадекватных или несвоевременных решений по ходу реализации национальных проектов», говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета. На непроработанность нацпроектов пеняли и участники парламентских слушаний, следует из их рекомендаций: программы так и «не стали эффективным инструментом».
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в котором предложил наделить Генпрокуратуру полномочиями для взаимодействия с профильными органами других государств при проверке чиновников на соблюдение ограничений и запретов в области борьбы с коррупцией. Речь также идет о категории лиц, которым запрещено иметь счета и вклады в иностранных банках, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
В случае если такую информацию невозможно получить напрямую, Генпрокуратура вправе направить соответствующий запрос через Центральный банк, который, в свою очередь, связывается с иностранным регулятором и запрашивает необходимую информацию.
Формально координация действий правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и сейчас является одной из функций прокуратуры. Она также отвечает за контроль над соответствием расходов чиновников их доходам. Но, согласно действующему законодательству, запрашивать соответствующую информацию в иностранных банках и других организациях может любое государственное ведомство. В реальности там не очень хорошо представляют, как это должно происходить, говорил ранее «Ведомостям» начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий. Если такие запросы пойдут через Генпрокуратуру, она определит порядок их направления и будет оценивать объективность.
Соответствующие предложения Генпрокуратура подготовила еще два года назад, следует из отчета генпрокурора Юрия Чайки о состоянии правопорядка и законности в 2016 г. Именно отсутствием механизма получения необходимых сведений тогда объясняли небольшое число нарушений, выявленных в этой сфере. «Вскрытые факты нарушения запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, пользоваться иностранными финансовыми инструментами носят единичный характер. Всего за 2016 г. выявлено 12 таких нарушений», — говорилось в докладе.
Президентские поправки вступят в силу через полгода с момента принятия, следует из текста законопроекта. За это время надзорное ведомство должно подготовить набор необходимых подзаконных актов — в частности, определить порядок взаимодействия с Центробанком.
«После 30 сентября, когда Россия в рамках Международной Конвенции ОЭСР об автоматическом обмене налоговой информацией начала информационный обмен со всем миром, мы будем постоянно получать информацию о банковских счетах и налогах своих резидентов, — объясняет замгендиректор центра "Трансперенси Интернешнл — Россия" Илья Шуманов. — Но доступ к этой информации есть у ЦБ, а обязанность по контролю за иностранными финансовыми инструментами, принадлежащими чиновникам — у прокуратуры». Президентский законопроект позволяет синхронизировать эти возможности, объясняет эксперт.
Политика
Новости
Адвокат экс-главы Серпуховского района сообщил о покушении на него в «Лефортово»
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На содержащегося в СИЗО «Лефортово» бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна напал сокамерник, сообщил адвокат Андрей Гривцов. «Со слов Шестуна я знаю, что накануне вечером после отбоя на него напал сосед, 26-летний уроженец Узбекистана, профессиональный боец без правил, обвиняемый в терроризме. Сосед кричал, что убьет Шестуна и размахивал заостренной ложкой», – сказал Гривцов (цитаты по ТАСС).
Гривцов рассказал, что «со слов Шестуна, конфликт инициирован администрацией СИЗО якобы за активную защиту по уголовному делу». «Шестун считает, что его сосед получил указание от администрации СИЗО будить его по ночам, а когда он попросил сокамерника этого не делать, то возник конфликт с угрозами жизни».
Информацию о нападении на Шестуна подтвердила «Новой газете» супруга экс-чиновника Юлия Шестун. «Прошу считать данное сообщение официальным заявлением в правоохранительные органы, так как расцениваю произошедшее не иначе, как попыткой убийства мужа», – сказала Шестун. По ее словам, после инцидента сотрудники «Лефортово» вывели напавшего, чтобы «успокоить», а потом завели обратно в камеру, при этом сокамерник продолжил угрожать Шестуну.
Жена экс-чиновника добавила, что неоднократно обращалась к руководству изолятора с просьбой перевести супруга в другую камеру, а также писала жалобы в Федеральную службу исполнения наказаний. Шестун находится в одной камере с гражданином Узбекистана, который проходит по делу о терроризме. Об опасениях за свою жизнь Шестун заявлял во время заседания накануне нападения. Он также считает, что его сокамерника «просто натравили на него».
Шестун находится в СИЗО с 14 июня по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Позднее следствие уточнило квалификацию преступлений. Теперь Шестун обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159), легализации преступных денег (ч. 4 ст. 174.1) и незаконном предпринимательстве (ст. 289). Следствие считает, что Шестун в 2008-2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. В результате этих действий государству был нанесен ущерб в размере 62,8 млн руб. Шестуну грозит до 10 лет лишения свободы. Сам экс-главы района считает дело сфабрикованным. Среди заказчиков он называл губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Ивана Ткачева.
Стиль жизни
Новости
Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактеров
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Четыре из десяти мест в рейтинге самых высокооплачиваемых телеактеров мира по версии журнала Forbes заняли исполнители главных ролей в комедийном сериале CBS «Теория большого взрыва». Больше всех за год заработал Джим Парсонс ($26,5 млн до вычета налогов). Он занимает первое место четвертый год подряд.
Его коллеги по сериалу Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Найяр заняли второе, третье и четвертое места. Доходы Галэки за год оцениваются в $25 млн, Хелберг и Найяр, по данным Forbes, заработали по $23,5 млн.
Пятерку самых высокооплачиваемых актеров замыкает Марк Хэрмон, исполнивший главную роль в сериале «Морская полиция: Спецотдел» (NCIS). Его годовой доход составил $19 млн. Как отмечает Forbes, доходы актеров из первой пятерки упали по сравнению с прошлым годом. В общей сложности десятка самых высокооплачиваемых телевизионных актеров мира в этом году заработала $181 млн по сравнению с $185 млн в прошлом году.
В рейтинг Forbes также вошли четыре актера из сериала «Американская семейка» (Modern Family) —Эд О’Нил (доход —$14 млн), Эрик Стоунстрит ($13,5 млн), Джесси Тайлер Фергюсон ($13 млн), Тай Бурелл ($12 млн). Замыкает десятку самых высокооплачиваемых актеров исполнитель одной из главных ролей в сериале «Ходячие мертвецы» Эндрю Линкольн, заработавший за год $11 млн. Он является новичком в списке. Линкольн и Найяр — британцы, все остальные актеры из списка — американцы.
При оценке журнал брал данные о доходах актеров за период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г. и сравнивал их с доходами за период с 1 июня 2016 г. по 1 июня 2017 г. Данные о прибыли основывались на информации Nielsen, Box Office Mojo и IMDB, а также на интервью с представителями отрасли. Приведенные цифры — это доходы до вычета налогов, платы агентам, менеджерам и адвокатам.
Forbes назвал самых переоцененных актеров
Universal Pictures
Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых переоцененных голливудских актеров и актрис. Его возглавил Марк Уолберг, который приносил создателям фильмов $4,4 на каждый выплаченный ему $1 гонорара. При этом Уолберг по итогам года стал самым высокооплачиваемым актером: за год он заработал $68 млн
1/5
Warner Bros. Ent.
Второе место у Кристиана Бэйла: его фильмы заработали около $6,7 на каждый $1 гонорара. В 2015 и 2016 гг. самым переоцененным актером журнал называл Джонни Деппа
2/5
Columbia Pictures
Результат Ченнинга Татума - $7,6 сборов с $1 гонорара, это третье место в рейтинге переоцененности. При составлении рейтинга учитываются гонорары и сборы трех фильмов актеров, вышедших в прокат до 1 июня 2017 г. Работа в анимационных фильмах, а также лентах, вышедших в ограниченный прокат (менее чем на 2000 экранов), не учитывается
3/5
Sony Pictures
Четвертое место у двукратного обладателя «Оскара» Дензела Вашингтона. Каждый доллар, заплаченный актеру, принес продюсерам $10,4. На такой результат повлиял провал фильмов «Ограды» и «Великолепная семерка», уточняет Forbes
4/5
Columbia Pictures
На пятом месте (с результатом $11,5 на выплаченный доллар) оказался Брэд Питт, обычно попадающий в рейтинги самых прибыльных звезд. Изменение статуса Питта составители рейтинга объясняют тем, что у актера давно не выходило кассовых лент
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Система спутниковой связи OneWeb несет угрозу национальной безопасности России и может использоваться в разведывательных целях. Об этом заявил представитель ФСБ Владимир Садовников, передает Reuters.
«Гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной», – сказал Садовников (цитаты по Reuters). ФСБ опасается, что британская OneWeb станет монополистом в предоставлении доступа в интернет в отдаленных регионах России и сделает их зависимыми от своей системы связи, отметил Садовников. По его словам, внедрение таких иностранных систем делает нерентабельной деятельность российских операторов связи, особенно в труднодоступных и малонаселенных районах.
По мнению представителя ФСБ, организовать отечественную систему спутниковой связи можно совместно с Индией, Китаем и другими государствами, которые «не ведут агрессивной политики в отношении России». Другие спутниковые сети, например Iridium, не получили такого широкого применения, на которое рассчитывает OneWeb, и поэтому не рассматриваются как потенциальная угроза, считает он.
Запуски своих спутников OneWeb заказывала у «Роскосмоса», для этого должны были использоваться ракеты «Протон», цитировало «РИА Новости» бывшего руководителя «Роскосмоса» Игоря Комарова. Еще раньше OneWeb заказала у России 21 запуск ракет «Союз» с 672 своими спутниками. Первый запуск планировался на конец 2017 г., но его несколько раз сдвигали.
В июне 2017 г. OneWeb договорилась со спутниковой системой «Гонец», которая входит в «Роскосмос», создать совместное предприятие ООО «Уанвеб». OneWeb получила в предприятии 60%, российская компания – 40%. Оно подало заявку на выделение полос радиочастот для российского сегмента спутниковой сети. Как сообщали «Ведомости», Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может рассмотреть вопрос о выделении частот в начале ноября. Два источника в ФСБ и Минсвязи сказали Reuters, что «Гонец» намерен увеличить долю и стать мажоритарным акционером в совместном предприятии с OneWeb. Как следует из документов спутниковой системы, «Гонец» планирует нарастить долю до 51%.
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Россия сможет быстро и эффективно ответить на выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил президент Владимир Путин. По его словам, Москва обеспокоена действиями Вашингтона, которые могут привести к гонке вооружений.
Путин напомнил, что ранее был «ликвидирован договор по ограничению систем ПРО» (противовоздушной обороны), теперь речь идет о выходе из РСМД, а также «непонятна судьба договора об СНВ-III» (об ограничении стратегических наступательных вооружений). «Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружений. Вот тогда ситуация будет, на мой взгляд, крайне опасной», — предупредил президент.
Решение о выходе из договора о РСМД Вашингтон, вероятно, принял уже давно, добавил Путин. Он обратил внимание на то, что конгресс США уже включил в бюджет расходы на проведение исследовательских работ над ракетами средней и меньшей дальности, а значит, решение было принято задолго до того, как о нем было объявлено.
Если США выйдут из договора о РСМД, непонятно, что они будут делать с вновь появившимися ракетами, добавил Путин. «Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально», — заявил президент. При этом, по его словам, европейские страны, которые согласятся на размещение американских ракет, должны понимать, что тем самым они поставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.
В начале недели Москву посетил помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он обсудил договор о РСМД с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, а также провел переговоры с Путиным. Стороны договорились, что очередная личная встреча Путина с Трампом состоится 11 ноября в Париже.
Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.
Договор СНВ-III ограничивает количество ядерных боеголовок, имеющихся у России и США. Он заменил договор СНВ-I, который был подписан в 1991 г. лидерами СССР и США. Договор СНВ-III вступил в силу 5 февраля 2011 г., срок его действия истекает в 2021 г. По условиям он может быть продлен еще на пять лет по соглашению сторон.
Новое оружие, которое показал Путин
Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». Разрабатывается на замену МБР «Воевода» (РС-20, Satan) украинского производства. Разрабатывается ГРЦ им. Макеева, производство планируется развернуть на заводе «Красмаш» в Красноярске. Судя по всему, программа отстает от первоначальных сроков примерно на 2-3 года
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Ракета имеет увеличенную дальность (может запускаться через Южный полюс), большее количество боеголовок, чем «Воевода». «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что затрудняет работу ПРО. Ограничений по дальности нет. Бросковые испытания проведены в конце 2017 г.
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«Никакие системы ПРО нам не помеха», — заявил Путин
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Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В конце 2017 г. состоялся пуск на Центральном полигоне (Новая Земля). Имеет дальность, вероятно, в несколько десятков тысяч километров. О разработке такой ракеты объявлено впервые. Ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета, подчеркнул Путин
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«Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Путин. Она неуязвима для ПРО и ПВО, добавил президент. Первые проекты по созданию крылатых ракет с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) относятся еще к 50-м гг. ХХ в. в СССР и США, но были отменены из-за низкой надежности ЯЭУ и опасности испытаний
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Беспилотный глубоководный аппарат большой дальности. Оснащен ядерной энергетической установкой, может быть укомплектован ядерной и обычной боеголовкой, применяться как против кораблей, так и против береговых целей. Новый класс стратегических вооружений, испытания завершены в 2017 г.
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Носителем ракеты являются атомные подводные лодки (предположительно, переоборудованные лодки проекта 949). В 2016 г. произошла утечка информации об ОКР «Статус-6» по разработке этого аппарата – по телевидению показали лист с описанием системы с совещания у президента. Беспилотные аппараты кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. «Это просто фантастика», - отметил Путин
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Гиперзвуковая авиационная противокорабельная ракета «Кинжал». Дальность свыше 2000 км, гарантированное преодоление ПРО. Ракету несет сверхзвуковой перехватчик МиГ-31. Судя по всему, разработана НПО машиностроения
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С 1 декабря 2017 г. «Кинжал» с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению опытного боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа
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Новое гиперзвуковое боевое оснащение (маневрирующая боеголовка) для МБР. Шифр ОКР «Авангард». Способна двигаться и маневрировать в плотных слоях атмосферы, испытания завершены в 2017 г.
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По заявлению Путина, ракета способна совершать маневры в тысячи километров. Ею могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты и другие носители, разработка ведется, скорее всего, НПО машиностроения
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Андрей Гордеев / Ведомости
«В 2004 г. нас никто не слушал. Послушайте сейчас», - говорит Путин
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Лазерная наземная установка. Установлена на мобильном шасси, развернута в 2017 г. В СССР имелись лазерные боевые установки на гусеничном шасси (демонстрируются в ряде музеев), но сейчас речь идет, видимо, об установке большей мощности, чем в советское время. «Существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия», - рассказал Путин. На видео показали лазерную установку наземного базирования в массивном трейлере, с апертурой прицельного лазера 20-30 см
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Убийство журналиста Джамаля Хашкоджи в саудовском посольстве в Турции является «отвратительным преступлением, которое не имеет оправдания», заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (цитаты по CBS) на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.
Кронпринц отметил, что это преступление было «действительно болезненным» для всех саудовцев, как и для всего мира. По его словам, «эта болезненная вещь используется, чтобы вбить клин между Саудовской Аравией и Турцией», однако этого не удастся сделать.
Ранее стало известно, что Мухаммед ибн Салман в ходе телефонного разговора договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о совместном расследовании произошедшего. Наследный принц в ходе конференции подчеркнул, что саудовские власти проводят все необходимые юридические действия в сотрудничестве с турецкими властями для поиска виновных. Газета Daily Sabah сообщила, что саудовские власти разрешили турецкой полиции осмотреть колодец на территории консульства в Стамбуле, где погиб Хашкоджи.
Кронпринц впервые публично прокомментировал убийство Хашкоджи. Ранее он и его отец король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд встретились с родственниками покойного и выразили им свои соболезнования, а перед этим связались с сыном Хашкоджи по телефону.
В субботу Саудовская Аравия признала, что Хашкоджи был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле. По версии Эр-Рияда, журналист погиб в результате драки. 2 октября Хашкоджи, как гражданин Саудовской Аравии, пришел в консульство за документами, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. После этого он перестал выходить на связь. Изначально саудовские власти отрицали факт смерти Хашкоджи.
Эрдоган ранее заявлял, что у турецких спецслужб есть доказательства того, что убийство Хашкоджи было преднамеренным и жестоким и готовилось саудовцами заранее. По его данным, для этого в консульство прибыла группа из 15 человек.
Хашкоджи известен как критик властей Саудовской Аравии. В сентябре 2017 г. он переехал в США, где вел колонку в газете The Washington Post. В своих материалах он открыто выступал против Мухаммеда ибн Салмана.