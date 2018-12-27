Назначен новый президент Центра стратегических разработок
Совет фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) назначил новым президентом организации Александра Синицына, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития. До перехода в ЦСР Синицын возглавлял сектор финансового рынка и инвестиций в департаменте налогообложения и права компании Deloitte.
Предыдущий президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников еще в ноябре говорил, что покинет эту должность после ухода из председателей совета ЦСР Алексея Кудрина. Кадочников был президентом ЦСР с 2016 г.
Совет ЦСР 19 ноября избрал своим новым председателем министра экономического развития России Максима Орешкина. Он сменил на этом посту Кудрина, который стал председателем Счетной палаты. Минэкономразвития вошло в состав учредителей ЦСР.