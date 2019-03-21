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Правительство предложило отложить на два года ликвидацию унитарных предприятий

Правительство предложило перенести срок ликвидации федеральных и муниципальных государственных унитарных предприятий (ФГУПы и МУПы) с января 2021 г. на январь 2023 г. Такие поправки к соответствующему законопроекту направлены правительством в Госдуму, передает «Интерфакс». Также предлагается расширить перечень ФГУПов и МУПов, которые не подпадут под реорганизацию.

Госдума в декабре прошлого года приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию или реорганизацию существующих ФГУПов и МУПов. Законопроект подготовлен ФАС и внесен в Госдуму правительством. Согласно документу, к 1 января 2021 г. все унитарные предприятия должны быть ликвидированы или реорганизованы.

Из-под действия такого закона предлагается вывести все ФГУПы, связанные с культурной сферой. Также запрет на создание ГУПов и МУПов не коснется случаев, когда оно предусмотрено федеральным законом, актом президента или правительства. Исключение составят и унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны. Правительство предлагает расширить список исключений, включив в него унитарные предприятия, созданные в целях развития искусства, обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера, а также предприятия, работающие за пределами России.

На 1 января 2018 г. в России насчитывалось более 18 600 унитарных предприятий, что на 39% больше, чем на 1 января 2013 г., свидетельствуют данные ФАС.