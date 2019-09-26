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Минфин опубликовал проект бюджета на ближайшие три года

Профицит федерального бюджета в 2020 г. составит 0,9 трлн руб., в 2021 г. — 0,6 трлн руб., а в 2022 г. — 0,3 трлн руб, говорится в проекте бюджета на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 гг.

Расходы в 2020 г. вырастут на 500 млрд руб. по сравнению с текущей версией трехлетнего бюджета – до 19,5 трлн руб. По отношению к 2019 г. расходы возрастают на 1,2 трлн руб., их доля в ВВП увеличится на 0,5 п. п. до 17,3%. Расходы продолжат расти и дальше – до 21,8 трлн руб. к 2022 г., но отношение к ВВП после 2020 г. начнет снижаться. В процентах к ВВП после 2020 г. будет замедление (16,9% в 2021 и 2022 гг.).

Последний раз такой сильный стимул за два года (2019–2020 гг. на 1,2 п. п.) бюджет предоставлял экономике в 2008–2009 гг., но сейчас это структурный стимул, который «никуда не денется через несколько лет», говорил ранее «Ведомостям» чиновник Минфина.

Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2020 г. составят 20,4 трлн руб., в 2021 г. — 21,2 трлн руб., в 2022 г. — 22 трлн руб.

Минфин заложил в проект федерального бюджета прогноз по инфляции на 2020 г. на уровне 3% в годовом выражении.