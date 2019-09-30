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Бабич стал первым заместителем Орешкина

Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря премьера Олега Осипова. Источник РБК в министерстве добавил, что соответствующий документ был подписан в минувшие выходные.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил в своем Instagram, что представил кандидатуру Бабича на эту должность, отметив, что тот проявил себя с самой лучшей стороны за три месяца работы в министерстве. В беседе с РБК Орешкин уточнил, что базовый функционал у Бабича сохранится — это СНГ и интеграционные процессы. При этом «на первого зама всегда ложится большое количество общеминистерских вопросов», отметил чиновник. Всего у главы Минэкономразвития 14 заместителей. Должность первого зама оставалась вакантной три года, после ухода Алексея Лихачева на пост руководителя «Росатома».

Бабичу 50 лет, он был первым зампредом правительств Московской и Ивановской областей, возглавлял правительство Чечни. Был депутатом Госдумы, в 2011-2018 гг. — полпредом президента в Приволжском федеральном округе. После этого был назначен чрезвычайным и полномочным послом, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Эту должность Бабич занимал С 24 августа 2018 по 30 апреля 2019 г.

В конце апреля президент Владимир Путин освободил его от дипломатической должности. Источник РБК, близкий к Кремлю, говорил, что белорусский лидер Александр Лукашенко был недоволен Бабичем. Другой собеседник уточнял, что Лукашенко негласно запретил контакты Бабича с белорусскими официальными лицами. В июне Бабича назначили заместителем министра экономического развития, отвечающим за взаимодействие с СНГ и вопросы, связанные с Союзным государством России и Белоруссии.