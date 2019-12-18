Собянин прокомментировал жалобы на вывоз мусора из Москвы в другие регионы

Согласно представленной в ноябре новой схеме обращения с отходами Москва произведет в 2019 г. до 8 млн т коммунальных отходов, еще есть строительные и производственные отходы, а также отходы, образующиеся на водоканалах, – еще около 4 млн т в год. Скандально известного проекта – вывоза мусора по железной дороге в Архангельскую область на станцию Шиес – в схеме нет. Строительство там было приостановлено из-за протестов местных жителей и экологов. Однако предполагается, что неутилизированный мусор из Москвы будут вывозить на полигоны, в том числе в Калужскую (экотехнопарк «Калуга» в деревне Михали, полигон около деревни Бронцы), Владимирскую (Александровский район) и Тульскую (около Дубны) области.