Собянин прокомментировал жалобы на вывоз мусора из Москвы в другие регионы
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на претензии о вывозе бытовых отходов из столицы в другие регионы. Вопрос о раздельном сборе мусора во время отчета мэра в Мосгордуме задал депутат от «Справедливой России» Александр Соловьев.
«Меня очень забавляет, когда мне говорят – в Московской области строятся мусоросжигательные заводы, кошмар... Давайте все снесем, это не соответствует современным трендам и так далее», – заявил он.
Он добавил, что слышал и жалобы на мусорные полигоны, в том числе в Шиесе: «В тайгу собрались везти мусор – не дай бог! Вы представляете, что там будет?»
«Коллеги, давайте ничего не будем вывозить и сжигать ничего не будем. Давайте оставим. Если вы мне дадите адресок двора, где вы живете, я с удовольствием оставлю в этом дворе этот мусор», – сказал мэр. Он предложил подождать месяц, дав указание ГБУ «Жилищник» не вывозить мусор с этого двора. А затем снова выяснить мнение тех москвичей, кто жаловался на загрязнение отходами из Москвы территорий других регионов.
Собянин отметил, что город уже перешел на раздельный сбор мусора, все районы оборудуют специальными контейнерами, но рассортировать более 25% отходов все равно не получится. «Но если вы специалисты и знаете, что нельзя более 25% отделить, чего вы хотите от меня-то? Мне сложно понять что-то в этой парадигме интересной. Делаю это – нельзя, так – нельзя, а как можно? Скажите, как можно, мы будем делать», – заявил мэр.
Согласно представленной в ноябре новой схеме обращения с отходами Москва произведет в 2019 г. до 8 млн т коммунальных отходов, еще есть строительные и производственные отходы, а также отходы, образующиеся на водоканалах, – еще около 4 млн т в год. Скандально известного проекта – вывоза мусора по железной дороге в Архангельскую область на станцию Шиес – в схеме нет. Строительство там было приостановлено из-за протестов местных жителей и экологов. Однако предполагается, что неутилизированный мусор из Москвы будут вывозить на полигоны, в том числе в Калужскую (экотехнопарк «Калуга» в деревне Михали, полигон около деревни Бронцы), Владимирскую (Александровский район) и Тульскую (около Дубны) области.