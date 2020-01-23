Мишустин назначил Алексея Сазанова замминистра финансов
Премьер Михаил Мишустин назначил директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова статс-секретарем — заместителем министра финансов. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Сазанов до 2012 г. работал в Минэнерго, затем занимался налогами нефтегазовой отрасли в Минфине, в феврале 2015 г. ушел в администрацию президента, а спустя год вернулся в Минфин. Прошлый куратор налоговой политики ведомства Илья Трунин перешел в команду нового премьера. Его назначили замруководителя аппарата правительства.
15 января правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку после послания президента Владимира Путина, в котором он предложил реформу государственного строя, в том числе новый порядок утверждения правительства. Новым премьером стал бывший руководитель налоговой службы Михаил Мишустин. Экс-премьер Дмитрий Медведев занял должность заместителя председателя Совета безопасности.