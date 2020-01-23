Мишустин назначил Алексея Сазанова замминистра финансов

Сазанов до 2012 г. работал в Минэнерго, затем занимался налогами нефтегазовой отрасли в Минфине, в феврале 2015 г. ушел в администрацию президента, а спустя год вернулся в Минфин. Прошлый куратор налоговой политики ведомства Илья Трунин перешел в команду нового премьера. Его назначили замруководителя аппарата правительства.