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Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

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Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса приводят к потерям в российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-24».

По прогнозам министра, дефицит бюджета в 2020 г. может составить до 5% ВВП. При этом Решетников отметил, что меры поддержки российской экономики сопоставимы с мерами других стран. Дефицит федерального бюджета правительство будет закрывать за счет накопленных резервов и за счет заимствований, отметил министр.

По прогнозам ЦБ, в 2020 г. российская экономика упадет на 4–6%, при этом еще зимой регулятор рассчитывал на рост экономики на 1,5–2%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что самое сильное падение ожидается во II квартале, оно может достигать 8% ВВП. Регулятор ждет, что в 2021 г. ВВП вырастет от 2,8 до 4,8%, а затем вернется к более слабому росту в 1,5–3,5%.

Ранее по теме: ЦБ оценил масштабы экономического кризиса в России из-за коронавируса

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ранее давал похожий прогноз. По его оценке, снижение ВВП России может составить 3‒5% «в умеренном варианте», но не исключил возможное падение на 8%, как это было в 2009 г. Эксперты ВШЭ назвали такую оценку эмоциональной. По их мнению, если осенью не начнется вторая волна пандемии коронавируса, то сокращение ВВП страны будет в интервале 3,8‒4,2%.

24 апреля ЦБ объявил о снижении ключевой ставки на 50 б.п., до 5,5% годовых. На прошлом заседании совета директоров ставку сохранили на уровне 6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных