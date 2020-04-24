Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса приводят к потерям в российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-24».
По прогнозам министра, дефицит бюджета в 2020 г. может составить до 5% ВВП. При этом Решетников отметил, что меры поддержки российской экономики сопоставимы с мерами других стран. Дефицит федерального бюджета правительство будет закрывать за счет накопленных резервов и за счет заимствований, отметил министр.
По прогнозам ЦБ, в 2020 г. российская экономика упадет на 4–6%, при этом еще зимой регулятор рассчитывал на рост экономики на 1,5–2%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что самое сильное падение ожидается во II квартале, оно может достигать 8% ВВП. Регулятор ждет, что в 2021 г. ВВП вырастет от 2,8 до 4,8%, а затем вернется к более слабому росту в 1,5–3,5%.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ранее давал похожий прогноз. По его оценке, снижение ВВП России может составить 3‒5% «в умеренном варианте», но не исключил возможное падение на 8%, как это было в 2009 г. Эксперты ВШЭ назвали такую оценку эмоциональной. По их мнению, если осенью не начнется вторая волна пандемии коронавируса, то сокращение ВВП страны будет в интервале 3,8‒4,2%.
24 апреля ЦБ объявил о снижении ключевой ставки на 50 б.п., до 5,5% годовых. На прошлом заседании совета директоров ставку сохранили на уровне 6%.