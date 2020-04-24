Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

По прогнозам ЦБ, в 2020 г. российская экономика упадет на 4–6%, при этом еще зимой регулятор рассчитывал на рост экономики на 1,5–2%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что самое сильное падение ожидается во II квартале, оно может достигать 8% ВВП. Регулятор ждет, что в 2021 г. ВВП вырастет от 2,8 до 4,8%, а затем вернется к более слабому росту в 1,5–3,5%.