WSJ: Белый дом готовит план поддержки экономики на $1,8 трлн

В частности, правительство США выплатило взрослым американцам по $1200 и еще по $500 за ребенка. Размер помощи особо пострадавшим отраслям в сумме был предусмотрен в $500 млрд, безработным – $250 млрд, а на кредиты малому бизнесу власти решили выделить $350 млрд. Пособия по безработице были увеличены на $600 в неделю на срок до четырех месяцев.