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WSJ: Белый дом готовит план поддержки экономики на $1,8 трлн

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Белый дом готовит новый пакет мер по стимулированию роста экономики США после пандемии на сумму $1,8 трлн, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, глава американского Минфина Стивен Мнучин обсудит предложение о пакете стимулирующих мер для экономики США в $1,8 трлн со спикером палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Президент США Дональд Трамп подтвердил в своем Twitter факт обсуждения пакета мер для стимулирования экономики. «Переговоры о мерах по смягчению последствий пандемии продолжаются», — написал американский лидер.

Ранее сегодня советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что Трамп одобрил предложения по стимулированию, которые должны включать помощь малому бизнесу, авиакомпаниям, а также домохозяйствам.

В марте властями США был принят первый, рекордный пакет мер по стимулированию экономики в разгар пандемии коронавируса общей стоимостью $2 трлн. Он включал прямые денежные выплаты американцам, увеличение помощи безработным, крупные инвестиции в систему здравоохранения и предоставление компаниям займов на сотни миллиардов долларов.

В частности, правительство США выплатило взрослым американцам по $1200 и еще по $500 за ребенка. Размер помощи особо пострадавшим отраслям в сумме был предусмотрен в $500 млрд, безработным – $250 млрд, а на кредиты малому бизнесу власти решили выделить $350 млрд. Пособия по безработице были увеличены на $600 в неделю на срок до четырех месяцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных