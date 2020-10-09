WSJ: Белый дом готовит план поддержки экономики на $1,8 трлн
Белый дом готовит новый пакет мер по стимулированию роста экономики США после пандемии на сумму $1,8 трлн, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, глава американского Минфина Стивен Мнучин обсудит предложение о пакете стимулирующих мер для экономики США в $1,8 трлн со спикером палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
Президент США Дональд Трамп подтвердил в своем Twitter факт обсуждения пакета мер для стимулирования экономики. «Переговоры о мерах по смягчению последствий пандемии продолжаются», — написал американский лидер.
Ранее сегодня советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что Трамп одобрил предложения по стимулированию, которые должны включать помощь малому бизнесу, авиакомпаниям, а также домохозяйствам.
В марте властями США был принят первый, рекордный пакет мер по стимулированию экономики в разгар пандемии коронавируса общей стоимостью $2 трлн. Он включал прямые денежные выплаты американцам, увеличение помощи безработным, крупные инвестиции в систему здравоохранения и предоставление компаниям займов на сотни миллиардов долларов.
В частности, правительство США выплатило взрослым американцам по $1200 и еще по $500 за ребенка. Размер помощи особо пострадавшим отраслям в сумме был предусмотрен в $500 млрд, безработным – $250 млрд, а на кредиты малому бизнесу власти решили выделить $350 млрд. Пособия по безработице были увеличены на $600 в неделю на срок до четырех месяцев.