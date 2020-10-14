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В правительстве оценили возможность остановки строек из-за пандемии

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Вице-премьер Марат Хуснуллин надеется, что стройки в России не будут остановлены из-за пандемии коронавируса. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я надеюсь, что и вот эта сейчас ситуация приведет к тому, что мы не будем стройки останавливать, но при этом, безусловно, будем выполнять все меры по безопасности», — сказал Хуснуллин. Он отметил, что строительная отрасль России перенесла пандемию «без сильных потерь», закрывали рынок жилищного строительства только Москва и Подмосковье.

По его словам, в настоящий момент главная проблема заключается в дефиците трудовых ресурсов из стран СНГ на строительном рынке. В результате этого начали расти цены на строительные услуги, что может повлиять на себестоимость строительства, подчеркнул вице-премьер.

По данным оперштаба, 14 октября в России выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом — 14 231. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 1 340 409. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных