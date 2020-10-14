В правительстве оценили возможность остановки строек из-за пандемии

«Я надеюсь, что и вот эта сейчас ситуация приведет к тому, что мы не будем стройки останавливать, но при этом, безусловно, будем выполнять все меры по безопасности», — сказал Хуснуллин. Он отметил, что строительная отрасль России перенесла пандемию «без сильных потерь», закрывали рынок жилищного строительства только Москва и Подмосковье.