В правительстве оценили возможность остановки строек из-за пандемии
Вице-премьер Марат Хуснуллин надеется, что стройки в России не будут остановлены из-за пандемии коронавируса. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».
«Я надеюсь, что и вот эта сейчас ситуация приведет к тому, что мы не будем стройки останавливать, но при этом, безусловно, будем выполнять все меры по безопасности», — сказал Хуснуллин. Он отметил, что строительная отрасль России перенесла пандемию «без сильных потерь», закрывали рынок жилищного строительства только Москва и Подмосковье.
По его словам, в настоящий момент главная проблема заключается в дефиците трудовых ресурсов из стран СНГ на строительном рынке. В результате этого начали расти цены на строительные услуги, что может повлиять на себестоимость строительства, подчеркнул вице-премьер.
По данным оперштаба, 14 октября в России выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом — 14 231. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 1 340 409.