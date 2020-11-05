Рубль укрепился на фоне президентских выборов в США

2 ноября цена европейской валюты рекордно выросла — до 94 руб. впервые с декабря 2014 г. Стоимость доллара на открытии торгов того же дня превысила порог в 80 руб. В последний раз рубль так ослабевал по отношению к доллару в конце марта этого года.