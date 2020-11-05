Рубль укрепился на фоне президентских выборов в США
Курс доллара утром 5 ноября опустился ниже 79 руб., к 10:12 мск его стоимость составила 78,6 руб., свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Евро при этом подешевел до 92,3 руб.
2 ноября цена европейской валюты рекордно выросла — до 94 руб. впервые с декабря 2014 г. Стоимость доллара на открытии торгов того же дня превысила порог в 80 руб. В последний раз рубль так ослабевал по отношению к доллару в конце марта этого года.
Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова поясняла «Ведомостям», что основным фактором, влияющим на отечественную валюту, являются грядущие президентские выборы в США. По ее словам, лучше всего для рубля будет, если победу в них одержит действующий лидер страны Дональд Трамп.
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Пока бюллетени подсчитаны не во всех штатах, но, по предварительным данным на 10.35 мск, опубликованным Fox News, в голосовании лидирует кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден: у него 264 голоса выборщиков из 270 необходимых. У Трампа таковых 214.