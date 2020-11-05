Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Рубль укрепился на фоне президентских выборов в США

Ведомости

Курс доллара утром 5 ноября опустился ниже 79 руб., к 10:12 мск его стоимость составила 78,6 руб., свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Евро при этом подешевел до 92,3 руб.

2 ноября цена европейской валюты рекордно выросла — до 94 руб. впервые с декабря 2014 г. Стоимость доллара на открытии торгов того же дня превысила порог в 80 руб. В последний раз рубль так ослабевал по отношению к доллару в конце марта этого года.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова поясняла «Ведомостям», что основным фактором, влияющим на отечественную валюту, являются грядущие президентские выборы в США. По ее словам, лучше всего для рубля будет, если победу в них одержит действующий лидер страны Дональд Трамп.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Пока бюллетени подсчитаны не во всех штатах, но, по предварительным данным на 10.35 мск, опубликованным Fox News, в голосовании лидирует кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден: у него 264 голоса выборщиков из 270 необходимых. У Трампа таковых 214.

Ранее по теме: Главный экономист «Альфа-банка» назвала худший для рубля итог выборов в США

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных