Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Еврокомиссия улучшила прогноз по спаду российского ВВП

Ведомости

ВВП России в 2020 г. снизится на 4,2%, а не на 5%, как ожидалось весной, следует из обновленного осеннего прогноза, опубликованного Еврокомиссией (ЕК). Кроме того, европейские аналитики считают, что в следующем году российская экономика вырастет на 2%, тогда как весной заявлялось о 1,6%.

«Рецессия в России будет более мягкой, чем в большинстве других стран G20», — говорится в документе ЕК. «Это связано с недавно обновленной макроэкономической структурой, ориентированной на гибкие обменные курсы, а также с относительно закрытым и статичным характером экономики», — пояснили авторы прогноза. Они также отметили, что последующее восстановление экономики будет умеренным из-за давних структурных проблем в ней.

Аналитики ЕК отметили, что данный прогноз основан на предположении, что экономика России не «остановится» на фоне второй волны пандемии коронавируса, как это было весной текущего года. Ожидается, что квартальный ВВП страны вырастет в конце 2020 г. и начале 2021 г. после восстановления нефтедобычи и цен на сырье. 

При этом сдерживать темпы роста восстановления будут слабый инвестиционный климат, падение реально располагаемых доходов населения и низкий уровень сбережений, полагают в ЕК. 

В то же мировой ВВП снизится сильнее ожидаемого. Согласно обновленному прогнозу, в 2020 г. спад составит 4,3% вместо весенних 3,5%. Кроме того, по мнению экспертов, рост мировой экономики в следующем году составит 4,6%, тогда как ранее предполагалось, что он будет на уровне 5,2%.

Ранее свой прогноз по спаду российского ВВП опубликовало Минэкономразвития. По оценкам министерства, по итогам 2020 г. спад экономики страны составит 3,9%. У ЦБ прогноз менее оптимистичный — 4-5%. Также свои ожидания впервые опубликовала Счетная палата. Там полагают, что снижение ВВП в текущем году составит 4,2-4,8%.

Ранее по теме: Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных