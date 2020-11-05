Еврокомиссия улучшила прогноз по спаду российского ВВП

«Рецессия в России будет более мягкой, чем в большинстве других стран G20», — говорится в документе ЕК. «Это связано с недавно обновленной макроэкономической структурой, ориентированной на гибкие обменные курсы, а также с относительно закрытым и статичным характером экономики», — пояснили авторы прогноза. Они также отметили, что последующее восстановление экономики будет умеренным из-за давних структурных проблем в ней.