Еврокомиссия улучшила прогноз по спаду российского ВВП
ВВП России в 2020 г. снизится на 4,2%, а не на 5%, как ожидалось весной, следует из обновленного осеннего прогноза, опубликованного Еврокомиссией (ЕК). Кроме того, европейские аналитики считают, что в следующем году российская экономика вырастет на 2%, тогда как весной заявлялось о 1,6%.
«Рецессия в России будет более мягкой, чем в большинстве других стран G20», — говорится в документе ЕК. «Это связано с недавно обновленной макроэкономической структурой, ориентированной на гибкие обменные курсы, а также с относительно закрытым и статичным характером экономики», — пояснили авторы прогноза. Они также отметили, что последующее восстановление экономики будет умеренным из-за давних структурных проблем в ней.
Аналитики ЕК отметили, что данный прогноз основан на предположении, что экономика России не «остановится» на фоне второй волны пандемии коронавируса, как это было весной текущего года. Ожидается, что квартальный ВВП страны вырастет в конце 2020 г. и начале 2021 г. после восстановления нефтедобычи и цен на сырье.
При этом сдерживать темпы роста восстановления будут слабый инвестиционный климат, падение реально располагаемых доходов населения и низкий уровень сбережений, полагают в ЕК.
В то же мировой ВВП снизится сильнее ожидаемого. Согласно обновленному прогнозу, в 2020 г. спад составит 4,3% вместо весенних 3,5%. Кроме того, по мнению экспертов, рост мировой экономики в следующем году составит 4,6%, тогда как ранее предполагалось, что он будет на уровне 5,2%.
Ранее свой прогноз по спаду российского ВВП опубликовало Минэкономразвития. По оценкам министерства, по итогам 2020 г. спад экономики страны составит 3,9%. У ЦБ прогноз менее оптимистичный — 4-5%. Также свои ожидания впервые опубликовала Счетная палата. Там полагают, что снижение ВВП в текущем году составит 4,2-4,8%.