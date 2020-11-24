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Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2021 году

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП России до 2,5% в 2021 г. Месяцем ранее организация считала, что российская экономика вырастет на 2,8%.

«Мы предполагаем, что экономика России сократится примерно на 4% в этом году и вырастет на 2,5% в 2021 г., полагая, что ситуация с коронавирусом постепенно улучшается», — говорится в докладе фонда. В МВФ добавили, что «экономика, тем не менее, будет далека от полной занятости».

МВФ положительно оценил антикризисные меры российского правительства, которые позволили «сдержать спад и способствовали более сильному, чем прогнозировалось, восстановлению ВВП в третьем квартале». «По нашим оценкам, фискальные меры составили около 3,5% ВВП, или около 4,5%, если включать внебюджетные меры», — говорится в докладе.

В то же время фонд рекомендовал российскому Центробанку не поддерживать банки слишком долго из-за пандемии. «Мы рекомендуем не продлевать срок действия мер по регуляторному послаблению в отношении классификации кредитов, так как такие меры затушевывают истинное качество активов банков», — посоветовали в МВФ, отметив, что ЦБ должен продолжать оказывать поддержку банкам, которые могут позволить себе полностью резервирвоать средства.

В октябре МВФ уже ухудшал прогноз по росту российского ВВП до 2,8%. До этого эксперты фонда ожидали, что российская экономика в 2021 г. вырастет на 4,1%. В то же время МВФ улучшил прогноз по спаду ВВП в России в 2020 г. Если в июле фонд ожидал сокращения на 6,6%, то в октябре рассчитывал падения уже в районе 4,1%. В ноябре Еврокомиссия оценила сокращение российского ВВП в 4,2%.

По оценкам Минэкономразвития России, по итогам 2020 г. спад экономики страны составит 3,9%. У ЦБ прогноз менее оптимистичный — 4-5%. Также свои ожидания впервые опубликовала Счетная палата. Там полагают, что снижение ВВП в текущем году составит 4,2-4,8%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных