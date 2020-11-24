МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2021 году

В октябре МВФ уже ухудшал прогноз по росту российского ВВП до 2,8%. До этого эксперты фонда ожидали, что российская экономика в 2021 г. вырастет на 4,1%. В то же время МВФ улучшил прогноз по спаду ВВП в России в 2020 г. Если в июле фонд ожидал сокращения на 6,6%, то в октябре рассчитывал падения уже в районе 4,1%. В ноябре Еврокомиссия оценила сокращение российского ВВП в 4,2%.