Правительство одобрило внесение изменений в налоговое соглашение с Люксембургом
Правительство России одобрило ратификацию протокола об изменении налогового соглашения с Люксембургом, сообщается на сайте правительства.
Протокол был подписан 6 ноября замглавы Минфина России Алексеем Сазановым и чрезвычайным послом Люксембурга в России Жоржем Фабером. Документ направлен на устранение двойного налогообложения между странами в части повышения налоговой ставки на доходы в виде дивидендов и процентов у источника до 15%.
«Одобрить проект федерального закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Великим Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 28 июня 1993 г.» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.
При подписании протокола отмечалось, что нововведения не затронут институциональные инвестиции и публичные компании, у которых как минимум 15% акций находятся в свободном обращении и которые в течение года владеют не менее 15% капитала компании, выплачивающей обозначенные доходы.
Ранее Минфин России начал процедуру по подготовке к внесению в Госдуму федерального закона о денонсации налогового соглашения с Нидерландами.
Москва и Амстердам не смогли прийти к консенсусу по изменениям в уже действующее соглашение, которые российская сторона предлагала внести для избежания двойного налогообложения между странами, пояснили в Минфине. Так, Россия предложила Нидерландам те же условия, что ранее были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Нидерланды же в этом случае хотели сохранить отдельные каналы для вывода средств из страны.