Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Правительство одобрило внесение изменений в налоговое соглашение с Люксембургом

Ведомости

Правительство России одобрило ратификацию протокола об изменении налогового соглашения с Люксембургом, сообщается на сайте правительства.

Протокол был подписан 6 ноября замглавы Минфина России Алексеем Сазановым и чрезвычайным послом Люксембурга в России Жоржем Фабером. Документ направлен на устранение двойного налогообложения между странами в части повышения налоговой ставки на доходы в виде дивидендов и процентов у источника до 15%.

«Одобрить проект федерального закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Великим Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 28 июня 1993 г.» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

При подписании протокола отмечалось, что нововведения не затронут институциональные инвестиции и публичные компании, у которых как минимум 15% акций находятся в свободном обращении и которые в течение года владеют не менее 15% капитала компании, выплачивающей обозначенные доходы.

Ранее Минфин России начал процедуру по подготовке к внесению в Госдуму федерального закона о денонсации налогового соглашения с Нидерландами.

Москва и Амстердам не смогли прийти к консенсусу по изменениям в уже действующее соглашение, которые российская сторона предлагала внести для избежания двойного налогообложения между странами, пояснили в Минфине. Так, Россия предложила Нидерландам те же условия, что ранее были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Нидерланды же в этом случае хотели сохранить отдельные каналы для вывода средств из страны.

Ранее по теме: Нидерланды отказались последовать примеру Кипра

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных