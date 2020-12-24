Мишустин заявил о выделении 5 млрд рублей для сдерживания роста цен на хлеб

Вчера Росстат опубликовал оценку индекса потребительских цен в период с 15 по 21 декабря, согласно которой пшеничная мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов подорожали на 0,2% за неделю, а за год — на 13,4% и 7,5% соответственно. Стоимость хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки выросла на 0,3% за семь дней и на 8,1% за год.