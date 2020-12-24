Мишустин заявил о выделении 5 млрд рублей для сдерживания роста цен на хлеб
Правительство выделит порядка 5 млрд руб. производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий, чтобы стабилизировать цены на товары из этих категорий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«Сегодня направим около 5 млрд руб. производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий, чтобы компенсировать им частично затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции. Рассчитываем, что эти меры позволят поддержать производителей и сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и другую продукцию, которую люди приобретают практически ежедневно», — сказал он.
Вчера Росстат опубликовал оценку индекса потребительских цен в период с 15 по 21 декабря, согласно которой пшеничная мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов подорожали на 0,2% за неделю, а за год — на 13,4% и 7,5% соответственно. Стоимость хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки выросла на 0,3% за семь дней и на 8,1% за год.
Правительство стало принимать меры по сдерживанию роста цен на базовые продукты после того, как президент России Владимир Путин заявил о годовом подорожании сахара более чем на 70% и подсолнечного масла более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться.
В связи с этим премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Позже Минпромторг сообщил, что розничные цены на сахар и масло зафиксируют в пределах Урала, а в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере введут корректирующие коэффициенты в связи с высокой стоимостью транспортировки товаров.