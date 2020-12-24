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Мишустин заявил о выделении 5 млрд рублей для сдерживания роста цен на хлеб

Ведомости

Правительство выделит порядка 5 млрд руб. производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий, чтобы стабилизировать цены на товары из этих категорий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Сегодня направим около 5 млрд руб. производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий, чтобы компенсировать им частично затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции. Рассчитываем, что эти меры позволят поддержать производителей и сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и другую продукцию, которую люди приобретают практически ежедневно», — сказал он.

Вчера Росстат опубликовал оценку индекса потребительских цен в период с 15 по 21 декабря, согласно которой пшеничная мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов подорожали на 0,2% за неделю, а за год — на 13,4% и 7,5% соответственно. Стоимость хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки выросла на 0,3% за семь дней и на 8,1% за год.

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Правительство стало принимать меры по сдерживанию роста цен на базовые продукты после того, как президент России Владимир Путин заявил о годовом подорожании сахара более чем на 70% и подсолнечного масла более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 

В связи с этим премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Позже Минпромторг сообщил, что розничные цены на сахар и масло зафиксируют в пределах Урала, а в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере введут корректирующие коэффициенты в связи с высокой стоимостью транспортировки товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных