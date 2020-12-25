Трутнев предложил ввести плату за наем иностранных работников
«Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих», — отметил Трутнев.
Число иностранных сотрудников, которые задействованы в строительстве на Дальнем Востоке, по словам Трутнева, вызывает беспокойство. В регионе работают десятки тысяч человек из бывших республик СССР, Китая и других стран. Правительство, по его словам, должно заботиться о том, чтобы прежде всего россияне получали работу и достойную зарплату.
Если такая мера будет одобрена премьер-министром Михаилом Мишустиным и президентом России Владимиром Путиным, она не коснется уже действующих проектов, так как по закону имеющиеся условия не могут ухудшаться.
Ранее «РИА Новости» сообщили со ссылкой на данные МВД, что в 2020 г. число мигрантов в России сократилось вдвое. Большинство учтенных трудовых мигрантов работают в России по патентам. По данным на 1 ноября 2020 г., 1,3 млн иностранцев работали в России по патентам, в аналогичный период прошлого года — 1,7 млн человек. 85 тыс. иностранных граждан имеют разрешение на работу. 368 тыс. трудовых или гражданско-правовых договоров заключено с гражданами государств — членов Евразийского экономического союза.