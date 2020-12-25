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Трутнев предложил ввести плату за наем иностранных работников

Ведомости

Вице-премьер и постпред президента России в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев предложил брать плату с компаний, которые нанимают иностранных работников на новые проекты на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом он сообщил в интервью РБК

«Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих», — отметил Трутнев.

Число иностранных сотрудников, которые задействованы в строительстве на Дальнем Востоке, по словам Трутнева, вызывает беспокойство. В регионе работают десятки тысяч человек из бывших республик СССР, Китая и других стран. Правительство, по его словам, должно заботиться о том, чтобы прежде всего россияне получали работу и достойную зарплату. 

Если такая мера будет одобрена премьер-министром Михаилом Мишустиным и президентом России Владимиром Путиным, она не коснется уже действующих проектов, так как по закону имеющиеся условия не могут ухудшаться. 

Ранее «РИА Новости» сообщили со ссылкой на данные МВД, что в 2020 г. число мигрантов в России сократилось вдвое. Большинство учтенных трудовых мигрантов работают в России по патентам. По данным на 1 ноября 2020 г., 1,3 млн иностранцев работали в России по патентам, в аналогичный период прошлого года — 1,7 млн человек. 85 тыс. иностранных граждан имеют разрешение на работу. 368 тыс. трудовых или гражданско-правовых договоров заключено с гражданами государств — членов Евразийского экономического союза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных