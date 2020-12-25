Трутнев предложил ввести плату за наем иностранных работников

Ранее «РИА Новости» сообщили со ссылкой на данные МВД, что в 2020 г. число мигрантов в России сократилось вдвое. Большинство учтенных трудовых мигрантов работают в России по патентам. По данным на 1 ноября 2020 г., 1,3 млн иностранцев работали в России по патентам, в аналогичный период прошлого года — 1,7 млн человек. 85 тыс. иностранных граждан имеют разрешение на работу. 368 тыс. трудовых или гражданско-правовых договоров заключено с гражданами государств — членов Евразийского экономического союза.