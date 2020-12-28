ЦБ заявил об «очищающем эффекте» кризиса в отношении компаний
Рост числа ликвидаций компаний в условиях пандемии мог спровоцировать реализацию в экономике очищающего эффекта кризиса, когда с рынка уходят проблемные предприятия и появляется новая рабочая сила, следует из аналитической записки Банка России «Кто выходит с рынка в период кризиса».
«Можно говорить о проявлении очищающего эффекта кризиса (cleansing effect), благодаря которому снижается число проблемных организаций и высвобождается рабочая сила, которая потенциально может быть задействована на более производительных предприятиях. Такой процесс в целом должен способствовать повышению производительности в экономике, обеспечивая тем самым дополнительный потенциал для ее роста в средне- и долгосрочной перспективе», — следует из материала ЦБ.
Так, наибольшее число компаний (58%), ликвидированных за первые восемь месяцев 2020 г., относились к отстающим — тем, что функционируют на два шага позади границы производственных возможностей, оценил регулятор. Среди предприятий-лидеров, работающих на пределе собственных возможностей, процент выхода с рынка составил 18%, что на 6 п.п. меньше, чем в 2017-2019 гг.
В то же время существует риск того, что положительное влияние «очищающего эффекта» будет нивелировано, так как потерявшие работу граждане не смогут найти новые места, соответствующие их квалификации, и будут вынуждены согласиться на менее производительные вакансии. Это связано с тем, что в текущий период даже высокопроизводительные компании сталкиваются с ограничениями для роста своего бизнеса. Кроме того, на рынке действует так называемый «отпугивающий эффект кризиса», когда сокращается количество появляющихся потенциально производительных предприятий, оценил регулятор.
Чтобы преодолеть текущий кризис и вывести российскую экономику к устойчивому росту, нужно стимулировать появление новых компаний и поддерживать существующие, отметили в ЦБ. В этом случае россияне, находящиеся в поиске работы, смогут найти места на предприятиях с высоким потенциалом роста производительности труда и зарплаты, что будет способствовать увеличению благосостояния населения.