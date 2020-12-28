ЦБ заявил об «очищающем эффекте» кризиса в отношении компаний

В то же время существует риск того, что положительное влияние «очищающего эффекта» будет нивелировано, так как потерявшие работу граждане не смогут найти новые места, соответствующие их квалификации, и будут вынуждены согласиться на менее производительные вакансии. Это связано с тем, что в текущий период даже высокопроизводительные компании сталкиваются с ограничениями для роста своего бизнеса. Кроме того, на рынке действует так называемый «отпугивающий эффект кризиса», когда сокращается количество появляющихся потенциально производительных предприятий, оценил регулятор.