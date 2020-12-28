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Правительство выделит более 16 млн рублей на образовательное кредитование

Ведомости

Правительство по поручению президента расширило государственную поддержку образовательного кредитования, направив более 16 млн руб. на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Трансляцию показал телеканал «Россия 24».

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«Сегодня дополнительно выделим на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по образовательным кредитам, более 16 млн руб.», — сказал Мишустин, отметив, что в этом году ставка на такие займы была снижена до 3%, что было очень востребовано.

В августе Мишустин подписал постановление, согласно которому студенты, обучающиеся на платной основе, могут получить образовательный кредит по фиксированной ставке 3% годовых. Прежде ставка по такому займу превышала 8% годовых. Кроме того, согласно документу, во время обучения и льготного периода учащиеся, оформившие кредит, выплачивают только проценты по нему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных