Правительство выделит более 16 млн рублей на образовательное кредитование

«Сегодня дополнительно выделим на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по образовательным кредитам, более 16 млн руб.», — сказал Мишустин, отметив, что в этом году ставка на такие займы была снижена до 3%, что было очень востребовано.