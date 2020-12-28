Правительство выделит более 16 млн рублей на образовательное кредитование
Правительство по поручению президента расширило государственную поддержку образовательного кредитования, направив более 16 млн руб. на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Трансляцию показал телеканал «Россия 24».
«Сегодня дополнительно выделим на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по образовательным кредитам, более 16 млн руб.», — сказал Мишустин, отметив, что в этом году ставка на такие займы была снижена до 3%, что было очень востребовано.
В августе Мишустин подписал постановление, согласно которому студенты, обучающиеся на платной основе, могут получить образовательный кредит по фиксированной ставке 3% годовых. Прежде ставка по такому займу превышала 8% годовых. Кроме того, согласно документу, во время обучения и льготного периода учащиеся, оформившие кредит, выплачивают только проценты по нему.