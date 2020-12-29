Песков назвал главные вызовы 2020 года
Проблемы в экономике стали главными вызовами этого года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Итоги года с Сергеем Шнуровым» на канале RTVI. Он отметил, что люди пока не осознают в полной мере последствия 2020 г.
«Экономика во всех ее ипостасях. Бедность, во всем мире растущая. Это мы не говорим еще про то влияние, которое это окажет на беднейшие страны мира, а там голод. Потом, конечно, как и все люди, мы думаем: «А это последняя пандемия? А это последний коронавирус?» Поэтому это все вызовы, которые стоят перед нами», — ответил Песков на вопрос, что стало главным вызовом в этом году, помимо коронавируса.
Пресс-секретарь также сказал, что оценил бы 2020 г. на 2 из 6 баллов. Он отметил, что год был не таким, «как хотелось бы», для всего мира, и назвал его нервным.
Ранее, 25 декабря, Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду российской экономики в текущем году до 3,8% с 3,9%. Глава ведомства Максим Решетников тогда заявил, что кризис «не приобрел системного характера». При этом ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в 2020 г. уровень безработицы в стране превысил 6%, что является самым высоким показателем за восемь лет.