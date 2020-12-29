Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Песков назвал главные вызовы 2020 года

Ведомости

Проблемы в экономике стали главными вызовами этого года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Итоги года с Сергеем Шнуровым» на канале RTVI. Он отметил, что люди пока не осознают в полной мере последствия 2020 г.

«Экономика во всех ее ипостасях. Бедность, во всем мире растущая. Это мы не говорим еще про то влияние, которое это окажет на беднейшие страны мира, а там голод. Потом, конечно, как и все люди, мы думаем: «А это последняя пандемия? А это последний коронавирус?» Поэтому это все вызовы, которые стоят перед нами», — ответил Песков на вопрос, что стало главным вызовом в этом году, помимо коронавируса.

Пресс-секретарь также сказал, что оценил бы 2020 г. на 2 из 6 баллов. Он отметил, что год был не таким, «как хотелось бы», для всего мира, и назвал его нервным.

Ранее, 25 декабря, Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду российской экономики в текущем году до 3,8% с 3,9%. Глава ведомства Максим Решетников тогда заявил, что кризис «не приобрел системного характера». При этом ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в 2020 г. уровень безработицы в стране превысил 6%, что является самым высоким показателем за восемь лет.

Ранее по теме: Эксперты Сбербанка оценили сроки восстановления занятости в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных