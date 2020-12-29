Песков назвал главные вызовы 2020 года

«Экономика во всех ее ипостасях. Бедность, во всем мире растущая. Это мы не говорим еще про то влияние, которое это окажет на беднейшие страны мира, а там голод. Потом, конечно, как и все люди, мы думаем: «А это последняя пандемия? А это последний коронавирус?» Поэтому это все вызовы, которые стоят перед нами», — ответил Песков на вопрос, что стало главным вызовом в этом году, помимо коронавируса.