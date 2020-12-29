Эксперты Сбербанка оценили сроки восстановления занятости в России
Занятость населения России вернется к докризисным показателям в 2022 г., следует из исследования Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка.
«В первом полугодии 2021 г. экономический рост начнёт ускоряться. Докризисные квартальные объёмы выпуска и занятость будут достигнуты к началу 2022 г.», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте sberindex.ru.
Ключевым драйвером восстановления занятости и квартальных объемов выпуска станет частное потребление. В свою очередь чистый экспорт и государственные расходы окажут сдерживающее влияние, подчеркивают аналитики.
По итогам года эксперты ЦМИ ожидают темпы роста цен в размере 4,7% год к году. Действие временных факторов в конце 2020 г. быстро ослабнет, а инфляция начнёт замедляться в первом полугодии наступающего года за счет укрепления курса рубля, эффекта базы и слабого спроса.
«Из-за возросшей инфляции дальнейшее снижение ставок уже не требуется. Более того, превышение инфляцией темпов 4% может вызвать дискуссию об ожидаемых сроках повышения ставок. Тем не менее, возможности дополнительного снижения ставок в 2021 г. пока нельзя исключать», — отмечают аналитики.
Главным аргументом станет запланированное сокращение госрасходов: они должны снизиться на 5% в номинальном и 10% в реальном выражении, что станет первым случаем номинального снижения госрасходов в современной истории России. «Это станет довольно существенным ударом по совокупному спросу, замедляющим, в том числе, рост цен», — подчеркивают эксперты.
В свою очередь скорость восстановления мировой экономики после перенесённого шока будет зависеть от успехов глобальной кампании по вакцинации населения. Позитивный новостной фон, как отмечают аналитики ЦМИ, может создать ложное ощущение быстрого возвращения к прежнему образу жизни. Но для этого может потребоваться продолжительное время.
«Точные сроки появления коллективного иммунитета неизвестны, а диапазон их оценок достаточно широк. Например, для США это — конец 2-4 кв. 2021 г., для России — 2-3 кв. 2021 г. До этого момента во многих странах будут сохраняться отдельные ограничения, препятствующие быстрому восстановлению экономической активности», — сообщили в ЦМИ.
17 декабря президент Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что по итогам 2020 г. уровень безработицы в стране вырос с 4,7% до 6,3%. В ноябре директор департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов сообщил, что число россиян, получающих пособия по безработице, выросло в 2020 г. в пять раз по сравнению с прошлым годом.
25 декабря министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется, но остается напряженной. Согласно расчетам Росстата, в ноябре число безработных в России снизилось на 78 тыс. человек.