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В ЦБ допустили возвращение к докризисным показателям ВВП к концу года

Ведомости

Российский ВВП вернется к уровню, который был до начала пандемии коронавируса, только в конце текущего года, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов в интервью Reuters.

«Динамика восстановления очень неоднородна. По нашим оценкам, ВВП вернется к предпандемическому уровню только в конце этого года», — сказал Тремасов. По его словам, инфляция в России по итогам 2021 г. будет выше 4%.

«Возвращение к целевому уровню 4% мы видим в первом полугодии следующего года», — сказал Тремасов. Он добавил, что российская экономика, скорее всего, сократится в годовом исчислении в первом квартале, а затем вернется к росту во втором.

Ранее сегодня Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2021 г. на 0,8 п.п. — до 3,8%, при этом он ухудшил на 0,1 п.п. прогноз на 2022 г. МВФ также ожидает снижения уровня безработицы в России в 2021 г. до 5,4% с 5,8% в 2020 г.

Оценка по спаду прошлогоднего ВВП также улучшена — с 3,6% до 3,1%. По мнению экспертов МВФ, инфляция в России по итогам года составит 4,5%, в 2022 г. инфляция ожидается на уровне 3,4%. 

Ранее по теме: Российская экономика справилась с последствиями пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных