В ЦБ допустили возвращение к докризисным показателям ВВП к концу года
Российский ВВП вернется к уровню, который был до начала пандемии коронавируса, только в конце текущего года, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов в интервью Reuters.
«Динамика восстановления очень неоднородна. По нашим оценкам, ВВП вернется к предпандемическому уровню только в конце этого года», — сказал Тремасов. По его словам, инфляция в России по итогам 2021 г. будет выше 4%.
«Возвращение к целевому уровню 4% мы видим в первом полугодии следующего года», — сказал Тремасов. Он добавил, что российская экономика, скорее всего, сократится в годовом исчислении в первом квартале, а затем вернется к росту во втором.
Ранее сегодня Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2021 г. на 0,8 п.п. — до 3,8%, при этом он ухудшил на 0,1 п.п. прогноз на 2022 г. МВФ также ожидает снижения уровня безработицы в России в 2021 г. до 5,4% с 5,8% в 2020 г.
Оценка по спаду прошлогоднего ВВП также улучшена — с 3,6% до 3,1%. По мнению экспертов МВФ, инфляция в России по итогам года составит 4,5%, в 2022 г. инфляция ожидается на уровне 3,4%.