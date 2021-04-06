В ЦБ допустили возвращение к докризисным показателям ВВП к концу года

Ранее сегодня Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2021 г. на 0,8 п.п. — до 3,8%, при этом он ухудшил на 0,1 п.п. прогноз на 2022 г. МВФ также ожидает снижения уровня безработицы в России в 2021 г. до 5,4% с 5,8% в 2020 г.