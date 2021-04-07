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Экономика

Песков исключил влияние падения рубля на стабильность экономики России

Ведомости

Волатильность курса рубля, наблюдаемая в настоящий момент, не влияет на экономическую стабильность в целом, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема. Такая волатильность курса была и раньше, были разные причины — спекулятивного характера, неспекулятивного, но это не влияет, еще раз повторяю, на стабильность экономическую в целом», — сказал он.

Оценивая риск повторения «черного вторника» 2014 г., когда рубль резко подешевел по отношению к доллару и Банк России был вынужден повысить ключевую ставку сразу на 6,5 п.п. — до 17% годовых, Песков выразил мнение, что соответствующие ведомства держат ситуацию под контролем.

В то же время представитель Кремля подтвердил, что эскалация конфликта на Донбассе может «ударить» по российской экономике. По его словам, напряженность рядом с границами страны «имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки». «К сожалению, это обычная практика», — резюмировал Песков.

Ранее в Кремле прокомментировали волатильность рубля фразой «ничего у нас не лихорадит». Тогда предполагалось, что рост курса доллара и евро связан с ожиданием очередных антироссийских санкций со стороны США. Это объяснялось тем, что валюта стала дорожать с 17 марта — после того, как американский лидер Джо Байден положительно ответил на вопрос, считает ли президента России Владимира Путина убийцей, и пообещал заставить Москву ответить за предполагаемое вмешательство в выборы в США.

Накануне заявлений Байдена, 16 марта, доллар стоил 72,53 руб., что было минимальным значением с конца июля прошлого года. Курс евро падал до 86,51 руб. На открытии торгов сегодня доллар торговался по 77,22 руб. и в течение дня превысил порог в 78 руб. впервые с 5 ноября 2020 г.  Евро стоил 91,25 руб. и за день подорожал до 92,62 руб.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ситуация на Донбассе начала обостряться несколько месяцев назад, примерно с сентября прошлого года, и достигла пика к декабрю. Сейчас к границе стягивается боевая техника. В ДНР предполагают, что украинские военные могут нанести удар со стороны Горловского и южного направлений. Местные военные находятся в состоянии готовности.

Ранее по теме: В Кремле оценили ситуацию с волатильностью курса рубля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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