Песков исключил влияние падения рубля на стабильность экономики России

Ранее в Кремле прокомментировали волатильность рубля фразой «ничего у нас не лихорадит». Тогда предполагалось, что рост курса доллара и евро связан с ожиданием очередных антироссийских санкций со стороны США. Это объяснялось тем, что валюта стала дорожать с 17 марта — после того, как американский лидер Джо Байден положительно ответил на вопрос, считает ли президента России Владимира Путина убийцей, и пообещал заставить Москву ответить за предполагаемое вмешательство в выборы в США.