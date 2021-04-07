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Глава Счетной палаты оценил срок проверки всех институтов развития

Ведомости

Счетная палата планирует проверить все институты развития в России в ближайшие два-три года, заявил глава ведомства Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме.

«Мы продолжаем идти по институту за институтом такого развития. Вас будем информировать. Мы собираемся за два-три года пройти все институты. Часть наших материалов уже использовалась, например, по «Дому.рф», правительством при реорганизации, уточнении задач «Дом.рф», в том числе повлияли на снижение зарплат в ряде институтов развития по нашим предложениям», – сказал Кудрин. Он отметил, что институты развития второй год находятся в фокусе Счетной палаты.

По словам главы ведомства, Счетная палата в 2021 г. планирует провести 440 проверочных мероприятия. В 2020 г. было проведено 334 проверки, в ходе которых выявлено 3698 нарушений на сумму 355 млрд руб., из них более чем на 100 млрд руб. по госзакупкам. Свыше 16 млрд руб. уже возвращены в бюджет.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство планирует реформировать институты развития, «чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента». В частности, часть их функций распределят между ВЭБ.РФ и органами власти.

Институты развития – инструменты государственной политики, стимулирующие инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства, указывало Минэкономики в описании их деятельности. По данным министерства, в регионах создано около 200 таких организаций.

Ранее по теме: Мишустин поручил разработать план реформирования институтов развития

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных