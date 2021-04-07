Глава Счетной палаты оценил срок проверки всех институтов развития

«Мы продолжаем идти по институту за институтом такого развития. Вас будем информировать. Мы собираемся за два-три года пройти все институты. Часть наших материалов уже использовалась, например, по «Дому.рф», правительством при реорганизации, уточнении задач «Дом.рф», в том числе повлияли на снижение зарплат в ряде институтов развития по нашим предложениям», – сказал Кудрин. Он отметил, что институты развития второй год находятся в фокусе Счетной палаты.