Глава Счетной палаты оценил срок проверки всех институтов развития
Счетная палата планирует проверить все институты развития в России в ближайшие два-три года, заявил глава ведомства Алексей Кудрин на пленарном заседании в Госдуме.
«Мы продолжаем идти по институту за институтом такого развития. Вас будем информировать. Мы собираемся за два-три года пройти все институты. Часть наших материалов уже использовалась, например, по «Дому.рф», правительством при реорганизации, уточнении задач «Дом.рф», в том числе повлияли на снижение зарплат в ряде институтов развития по нашим предложениям», – сказал Кудрин. Он отметил, что институты развития второй год находятся в фокусе Счетной палаты.
По словам главы ведомства, Счетная палата в 2021 г. планирует провести 440 проверочных мероприятия. В 2020 г. было проведено 334 проверки, в ходе которых выявлено 3698 нарушений на сумму 355 млрд руб., из них более чем на 100 млрд руб. по госзакупкам. Свыше 16 млрд руб. уже возвращены в бюджет.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство планирует реформировать институты развития, «чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента». В частности, часть их функций распределят между ВЭБ.РФ и органами власти.
Институты развития – инструменты государственной политики, стимулирующие инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства, указывало Минэкономики в описании их деятельности. По данным министерства, в регионах создано около 200 таких организаций.