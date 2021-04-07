Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Экономика

Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции

Ведомости

Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз в Россию томатов из Турции до 300 тыс. тонн с нынешних 250 тыс. тонн. Проект приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров, <...> классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 Томаты свежие или охлажденные, – 300 000 тонн», – говорится в документе.

По данным ФТС, к 4 апреля общий объем ввезенных в Россию турецких томатов составил 234,4 тыс. тонн при установленном разрешенном объеме их ввоза в 250 тыс. тонн. Изменения вносятся «во избежание прекращения поставок томатов из Турецкой республики ‎на территорию Российской Федерации», следует из пояснительной записки.

Ограничения на импорт томатов вводились с 1 января 2016 г. после того, как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик на сирийско-турецкой границе. Россия сначала полностью запретила импорт некоторых продуктов, включая фрукты и овощи. С осени 2016 г. ограничения последовательно снимались, но запрет на поставки томатов сохранялся до ноября 2017 г. С 1 ноября 2017 г. Россия разрешила поставки не более 50 тыс. тонн. Позже квота на поставку несколько раз увеличивалась.

Ранее по теме: Россия рассмотрит отмену квот на импорт турецких помидоров

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных