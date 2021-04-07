Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции
Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз в Россию томатов из Турции до 300 тыс. тонн с нынешних 250 тыс. тонн. Проект приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров, <...> классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 Томаты свежие или охлажденные, – 300 000 тонн», – говорится в документе.
По данным ФТС, к 4 апреля общий объем ввезенных в Россию турецких томатов составил 234,4 тыс. тонн при установленном разрешенном объеме их ввоза в 250 тыс. тонн. Изменения вносятся «во избежание прекращения поставок томатов из Турецкой республики на территорию Российской Федерации», следует из пояснительной записки.
Ограничения на импорт томатов вводились с 1 января 2016 г. после того, как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик на сирийско-турецкой границе. Россия сначала полностью запретила импорт некоторых продуктов, включая фрукты и овощи. С осени 2016 г. ограничения последовательно снимались, но запрет на поставки томатов сохранялся до ноября 2017 г. С 1 ноября 2017 г. Россия разрешила поставки не более 50 тыс. тонн. Позже квота на поставку несколько раз увеличивалась.