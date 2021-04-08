Белоусов рассказал о прогнозе по росту инвестиций в 2021 году на уровне 3,1%
Рост инвестиций в этом году в России прогнозируется на уровне 3,1%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина. Трансляцию совещания показал телеканал «Россия 24».
«В текущем году прогнозируется увеличение инвестиций на 3,1%, а начиная с 2022 года необходимо добиться выхода на траекторию роста инвестиций на 5-6% в год. Под эту задачу выстраивается система стимулирования инвестиционной активности. Она включает четыре основных элемента», — сказал Белоусов.
По его словам, в прошлом году падение инвестиций составило 1,4%, что примерно вдвое меньше, чем ожидалось осенью. При этом в четвертом квартале прошлого года темпы роста инвестиций стали положительными, то есть объемы инвестиций оказались больше соответствующего периода 2019 г. на 1,2%.