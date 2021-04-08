Белоусов рассказал о прогнозе по росту инвестиций в 2021 году на уровне 3,1%

По его словам, в прошлом году падение инвестиций составило 1,4%, что примерно вдвое меньше, чем ожидалось осенью. При этом в четвертом квартале прошлого года темпы роста инвестиций стали положительными, то есть объемы инвестиций оказались больше соответствующего периода 2019 г. на 1,2%.