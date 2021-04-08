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Белоусов рассказал о прогнозе по росту инвестиций в 2021 году на уровне 3,1%

Ведомости

Рост инвестиций в этом году в России прогнозируется на уровне 3,1%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина. Трансляцию совещания показал телеканал «Россия 24».

«В текущем году прогнозируется увеличение инвестиций на 3,1%, а начиная с 2022 года необходимо добиться выхода на траекторию роста инвестиций на 5-6% в год. Под эту задачу выстраивается система стимулирования инвестиционной активности. Она включает четыре основных элемента», — сказал Белоусов.

По его словам, в прошлом году падение инвестиций составило 1,4%, что примерно вдвое меньше, чем ожидалось осенью. При этом в четвертом квартале прошлого года темпы роста инвестиций стали положительными, то есть объемы инвестиций оказались больше соответствующего периода 2019 г. на 1,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных