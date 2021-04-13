Нефть Brent подорожала до $64 за баррель после разговора Путина и Байдена

Однако это не единственный стимул к подорожанию нефти. Аналитики, опрошенные Reuters, ранее сегодня сообщили, что цена фьючерсов растет также на фоне наращивания импорта сырья Китаем. Еще одной причиной может стать напряженность на Ближнем Востоке, где хуситы сообщили о запуске ракет по нефтяным объектам Саудовской Аравии, и взрыв на ядерном объекте на иранском заводе по обогащению урана в Натанзе, в организации которого обвинили Израиль. При этом эксперты указали, что рост геополитической напряженности окажет заметное положительное влияние на цены на нефть только в том случае, если он будет сопровождаться реальными физическими перебоями в поставках сырья.