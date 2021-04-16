Мантуров задекларировал наибольший доход за 2020 год среди членов правительства
Правительство опубликовало сведения о доходах, расходах и имуществе премьер-министра Михаила Мишустина, а также министров и вице-премьеров.
Министром с самыми высокими доходами стал глава Минпромторга Денис Мантуров. За прошлый год он заработал 740,4 млн руб. Годом ранее Мантуров, также занимавший первое место по доходам, задекларировал 586 млн руб. Таким образом, его доход в 2020 г. вырос более чем на 154 млн руб. Его супруга за прошлый год заработала 13,7 млн руб.
Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, при переходе на госслужбу Мантуров продал часть активов, другую передал в доверительное управление, которое осуществляется компанией «Сбер Управление Активами».
«Участия в управлении этими активами министр не принимает, этот доход является пассивным», — говорится в заявлении министерства.
Доход Мишустина составил 19,8 млн руб., его жены Владлены Мишустиной — 63,8 млн руб. Согласно опубликованному документу, у Мишустина в собственности, как и годом ранее, нет объектов недвижимости, но вместе с женой и сыном он пользуется квартирой общей площадью 141,6 кв. м. Кроме того, в пользовании у семьи премьер-министра находятся жилой дом площадью 861,2 кв. м. и земельный участок в 5 500 кв. Автомобили в декларации Мишустина не указаны. Его супруга владеет машиной Ford Kuga.
На втором месте по уровню доходов среди членов правительства стал министр транспорта Виталий Савельев, который ранее возглавлял «Аэрофлот». Его доход за 2020 г, составил 359,4 млн руб., доход супруги министра составил 35,6 млн руб.
На третьем месте — экс-глава «Русгидро» Николай Шульгинов, который сейчас занимает должность министра энергетики России. Его доход за 2020 г. составил 201,69 млн руб. Доход супруги — 3,9 млн руб.
Среди других членов кабмина, которые за прошлый год заработали больше 100 млн руб., оказался вице-премьер Дмитрий Чернышенко с доходом в 142,7 млн руб., министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заработал 133,1 млн руб.
Меньше 100 млн руб. заработали главы Минвостокразвития и Минстроя России — Алексей Чекунков (82 млн руб.) и Ирек Файзуллин (73,2 млн руб). Чекунков ранее возглавлял Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, Файзуллин занимал пост замглавы Минстроя. Вице-премьер Александр Новак за прошлый год заработал 43,8 млн руб.
Меньше всех за прошлый год заработала министр культуры Ольга Любимова — ее доход составил около 9 млн руб., следует из декларации.