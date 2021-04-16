Мантуров задекларировал наибольший доход за 2020 год среди членов правительства

Доход Мишустина составил 19,8 млн руб., его жены Владлены Мишустиной — 63,8 млн руб. Согласно опубликованному документу, у Мишустина в собственности, как и годом ранее, нет объектов недвижимости, но вместе с женой и сыном он пользуется квартирой общей площадью 141,6 кв. м. Кроме того, в пользовании у семьи премьер-министра находятся жилой дом площадью 861,2 кв. м. и земельный участок в 5 500 кв. Автомобили в декларации Мишустина не указаны. Его супруга владеет машиной Ford Kuga.