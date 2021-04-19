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Эксперты сообщили о подорожании ряда овощей на четверть

Ведомости

Картофель, морковь и свекла в России подорожали в марте 2021 г. примерно на четверть по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в исследовании оператора фискальных данных «Такском», основанном на анализе свыше 28 млрд кассовых чеков.

«Средняя цена на картофель в марте 2021 года составила 49 рублей за кг. Средняя цена выросла на 25%, продажи выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В сравнении с январем 2021 года продажи в марте 2021 года выросли на 24%, средняя цена выросла на 7%» — говорится в исследовании, результаты которого приводит ТАСС.

Средняя стоимость моркови в марте выросла в годовом выражении на 24%, а свеклы — на 29%, то есть до 63 и 56 руб. за кг соответственно. В сравнении с январем текущего года подорожание оценили в 18% и 19% соответственно. При этом продажи моркови упали на 12% по сравнению с мартом 2020 г. и выросли на 14% в отношении к январю. Продажи свеклы сократились на 6% в годовом выражении и увеличились на 11% с начала года.

Также заметный рост показали цены на перец: на 16% год к году — до 354 руб. за кг. Помидоры подорожали на 5%, а огурцы — на 3%. Их средняя стоимость в марте составила 206 и 140 руб. за кг соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных