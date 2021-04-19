Эксперты сообщили о подорожании ряда овощей на четверть
Картофель, морковь и свекла в России подорожали в марте 2021 г. примерно на четверть по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в исследовании оператора фискальных данных «Такском», основанном на анализе свыше 28 млрд кассовых чеков.
«Средняя цена на картофель в марте 2021 года составила 49 рублей за кг. Средняя цена выросла на 25%, продажи выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В сравнении с январем 2021 года продажи в марте 2021 года выросли на 24%, средняя цена выросла на 7%» — говорится в исследовании, результаты которого приводит ТАСС.
Средняя стоимость моркови в марте выросла в годовом выражении на 24%, а свеклы — на 29%, то есть до 63 и 56 руб. за кг соответственно. В сравнении с январем текущего года подорожание оценили в 18% и 19% соответственно. При этом продажи моркови упали на 12% по сравнению с мартом 2020 г. и выросли на 14% в отношении к январю. Продажи свеклы сократились на 6% в годовом выражении и увеличились на 11% с начала года.
Также заметный рост показали цены на перец: на 16% год к году — до 354 руб. за кг. Помидоры подорожали на 5%, а огурцы — на 3%. Их средняя стоимость в марте составила 206 и 140 руб. за кг соответственно.