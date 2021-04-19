Эксперты сообщили о подорожании ряда овощей на четверть

Средняя стоимость моркови в марте выросла в годовом выражении на 24%, а свеклы — на 29%, то есть до 63 и 56 руб. за кг соответственно. В сравнении с январем текущего года подорожание оценили в 18% и 19% соответственно. При этом продажи моркови упали на 12% по сравнению с мартом 2020 г. и выросли на 14% в отношении к январю. Продажи свеклы сократились на 6% в годовом выражении и увеличились на 11% с начала года.