Минэкономразвития сообщило о росте ВВП России в марте впервые за год

Сектор грузооборота транспорта в марте показал рост на 3,9% после снижения на 0,5% в феврале и на 2,1% в январе в годовом выражении. Рост произошел за счет железнодорожного, трубопроводного, морского и автомобильного транспорта. По итогам I квартала показатель увеличился на 0,4% год к году после снижения на 2,2% в IV квартале 2020 г.