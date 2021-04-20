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Минэкономразвития сообщило о росте ВВП России в марте впервые за год

Ведомости

В марте 2021 г. внутренний валовой продукт (ВВП) России вырос на 0,5% в годовом выражении, говорится в отчете Минэкономразвития о картине деловой активности. По данным ведомства, месячный рост ВВП был зафиксирован впервые с марта прошлого года. 

При этом по итогам I квартала ВВП снизился на 1,3% в годовом выражении. В IV квартале, по данным Росстата, снижение ВВП составило 1,8%. 

Министерство фиксирует рост в сфере обрабатывающей промышленности — в марте показатель составил 4,2% против спада на 1,7% в феврале. 

«Основной вклад внесли отрасли машиностроительного и химического комплексов. Также продолжился уверенный рост в легкой промышленности и деревообрабатывающем комплексе, возобновилась положительная динамика в пищевой промышленности, замедлился спад в нефтепереработке и металлургическом комплексе», — отмечается в отчете. 

Уровень спада в добывающем секторе экономики снизился — до минус 5,6% в годовом выражении в марте с минус 9% в феврале. 

Сектор грузооборота транспорта в марте показал рост на 3,9% после снижения на 0,5% в феврале и на 2,1% в январе в годовом выражении. Рост произошел за счет железнодорожного, трубопроводного, морского и автомобильного транспорта. По итогам I квартала показатель увеличился на 0,4% год к году после снижения на 2,2% в IV квартале 2020 г. 

Объем платных услуг населению в марте вырос на 1,4% год к году после снижения на 5,5 % в феврале. Оборот общественного питания увеличился на 2,3% в годовом выражении после снижения на 9,1% в феврале. 

При этом, оборот розничной торговли в марте 2021 г. снизился на 3,4 % год к году «на фоне высокой базы». В наибольшей степени данный эффект проявился в продовольственном сегменте  — снижение на 6% в марте после снижения на 3% в феврале в годовом выражении. 

Ранее по теме: В ЦБ допустили возвращение к докризисным показателям ВВП к концу года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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