Минэкономразвития сообщило о росте ВВП России в марте впервые за год
В марте 2021 г. внутренний валовой продукт (ВВП) России вырос на 0,5% в годовом выражении, говорится в отчете Минэкономразвития о картине деловой активности. По данным ведомства, месячный рост ВВП был зафиксирован впервые с марта прошлого года.
При этом по итогам I квартала ВВП снизился на 1,3% в годовом выражении. В IV квартале, по данным Росстата, снижение ВВП составило 1,8%.
Министерство фиксирует рост в сфере обрабатывающей промышленности — в марте показатель составил 4,2% против спада на 1,7% в феврале.
«Основной вклад внесли отрасли машиностроительного и химического комплексов. Также продолжился уверенный рост в легкой промышленности и деревообрабатывающем комплексе, возобновилась положительная динамика в пищевой промышленности, замедлился спад в нефтепереработке и металлургическом комплексе», — отмечается в отчете.
Уровень спада в добывающем секторе экономики снизился — до минус 5,6% в годовом выражении в марте с минус 9% в феврале.
Сектор грузооборота транспорта в марте показал рост на 3,9% после снижения на 0,5% в феврале и на 2,1% в январе в годовом выражении. Рост произошел за счет железнодорожного, трубопроводного, морского и автомобильного транспорта. По итогам I квартала показатель увеличился на 0,4% год к году после снижения на 2,2% в IV квартале 2020 г.
Объем платных услуг населению в марте вырос на 1,4% год к году после снижения на 5,5 % в феврале. Оборот общественного питания увеличился на 2,3% в годовом выражении после снижения на 9,1% в феврале.
При этом, оборот розничной торговли в марте 2021 г. снизился на 3,4 % год к году «на фоне высокой базы». В наибольшей степени данный эффект проявился в продовольственном сегменте — снижение на 6% в марте после снижения на 3% в феврале в годовом выражении.