ВЭБ.РФ направит на поддержку экономики 850 млрд рублей
ВЭБ.РФ в текущем году направит на поддержку экономики 850 млрд руб. и заключит сделки на 750 млрд руб., сообщил в ходе выступления в Совете Федерации председатель госкорпорации Игорь Шувалов.
«Ключевые показатели эффективности, которые определены наблюдательным советом для ВЭБ.РФ в текущем году, — это поддержка экономики денежными и другими инструментами в размере 850 млрд рублей и подписание сделок на сумму до 750 млрд рублей», — сказал он.
Подобные планы Шувалов назвал большой ответственностью. По его словам, ранее, «в лучшей форме» и в отсутствие трудностей, объем средств, выдаваемых ВЭБом на рынке капитала, не превышал 300 млрд руб.
Глава госкорпорации напомнил, что в течение последних трех лет ВЭБ проходит сложную трансформацию и «расчищает баланс». Сейчас достаточность капитала организации составляет порядка 17%, объем ликвидность для обеспечения операций достигает 600 млрд руб.
В 2020 г. ВЭБ впервые с 2015 г. показал положительный финансовый результат. Чистая прибыль госкорпорации составила 8,4 млрд руб. За пять лет до этого она была 14,9 млрд руб.