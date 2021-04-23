ВЭБ.РФ направит на поддержку экономики 850 млрд рублей

«Ключевые показатели эффективности, которые определены наблюдательным советом для ВЭБ.РФ в текущем году, — это поддержка экономики денежными и другими инструментами в размере 850 млрд рублей и подписание сделок на сумму до 750 млрд рублей», — сказал он.