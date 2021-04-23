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ВЭБ.РФ направит на поддержку экономики 850 млрд рублей

Ведомости

ВЭБ.РФ в текущем году направит на поддержку экономики 850 млрд руб. и заключит сделки на 750 млрд руб., сообщил в ходе выступления в Совете Федерации председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

«Ключевые показатели эффективности, которые определены наблюдательным советом для ВЭБ.РФ в текущем году, — это поддержка экономики денежными и другими инструментами в размере 850 млрд рублей и подписание сделок на сумму до 750 млрд рублей», — сказал он.

Подобные планы Шувалов назвал большой ответственностью. По его словам, ранее, «в лучшей форме» и в отсутствие трудностей, объем средств, выдаваемых ВЭБом на рынке капитала, не превышал 300 млрд руб.

Глава госкорпорации напомнил, что в течение последних трех лет ВЭБ проходит сложную трансформацию и «расчищает баланс». Сейчас достаточность капитала организации составляет порядка 17%, объем ликвидность для обеспечения операций достигает 600 млрд руб.

В 2020 г. ВЭБ впервые с 2015 г. показал положительный финансовый результат. Чистая прибыль госкорпорации составила 8,4 млрд руб. За пять лет до этого она была 14,9 млрд руб.

Ранее по теме: ВЭБ.РФ впервые за пять лет завершил год с чистой прибылью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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