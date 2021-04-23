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Мишустин оценил влияние высшего образования при трудоустройстве

Ведомости

На хорошую работу можно устроиться не только с высшим образованием, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, с этим стереотипом необходимо бороться, передает ТАСС.

«У нас бытует мнение, что на работе нельзя занять какую-то должность, если нет высшего образования. Я считаю, что мы должны с этим побороться. Ребята-профессионалы, кто будет заканчивать хороший колледж, техникум, абсолютно так же уважаемы, как и те, кто иногда с высшим образованием, но гайку завернуть не смогут», — рассказал Мишустин, выступая в рамках рабочего визита в Грозный.

Премьер пообещал поручить профильным ведомствам проработать вместе с правительством Чечни программу занятости для выпускников колледжей республики. Он рассказал, что накануне в координационном центре при правительстве обсуждались вопросы трудоустройства молодых кадров.

Мишустин прибыл в Грозный 23 апреля с рабочей поездкой. Планируется, что премьер осмотрит ход строительства коррекционной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением интеллекта, а затем посетит перинатальный центр и Грозненский государственный нефтяной технический университет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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