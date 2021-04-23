Мишустин оценил влияние высшего образования при трудоустройстве

«У нас бытует мнение, что на работе нельзя занять какую-то должность, если нет высшего образования. Я считаю, что мы должны с этим побороться. Ребята-профессионалы, кто будет заканчивать хороший колледж, техникум, абсолютно так же уважаемы, как и те, кто иногда с высшим образованием, но гайку завернуть не смогут», — рассказал Мишустин, выступая в рамках рабочего визита в Грозный.