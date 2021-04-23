Мишустин оценил влияние высшего образования при трудоустройстве
На хорошую работу можно устроиться не только с высшим образованием, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, с этим стереотипом необходимо бороться, передает ТАСС.
«У нас бытует мнение, что на работе нельзя занять какую-то должность, если нет высшего образования. Я считаю, что мы должны с этим побороться. Ребята-профессионалы, кто будет заканчивать хороший колледж, техникум, абсолютно так же уважаемы, как и те, кто иногда с высшим образованием, но гайку завернуть не смогут», — рассказал Мишустин, выступая в рамках рабочего визита в Грозный.
Премьер пообещал поручить профильным ведомствам проработать вместе с правительством Чечни программу занятости для выпускников колледжей республики. Он рассказал, что накануне в координационном центре при правительстве обсуждались вопросы трудоустройства молодых кадров.
Мишустин прибыл в Грозный 23 апреля с рабочей поездкой. Планируется, что премьер осмотрит ход строительства коррекционной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением интеллекта, а затем посетит перинатальный центр и Грозненский государственный нефтяной технический университет.