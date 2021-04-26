Депутаты предложат увеличить налоговый вычет за жилье в России
Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Максим Зайцев сегодня внесет в нижнюю палату парламента законопроект, в соответствии с которым максимальный размер имущественного налогового вычета может быть увеличен с 2 до 3 млн руб. Об этом он сам сообщил «РИА Новости».
Документом предлагается также с 3 до 4 млн руб. повысить вычет по процентам за ипотеку. «Увеличить имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов в соответствии с договором займа (кредита) с 3 до 4 миллионов рублей», — следует из пояснительной записки к законопроекту.
Наконец, законопроектом предлагается разрешить получать налоговый вычет за все купленные объекты недвижимости в течение жизни, а не единоразово. Это же изменение может коснуться и жилья, взятого в ипотеку.
Ранее налоговый вычет можно было получить лишь один раз. Однако с 2014 г. его предельный размер применялся как к расходам на приобретение одного, так и нескольких объектов недвижимости.