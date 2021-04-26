Депутаты предложат увеличить налоговый вычет за жилье в России

Документом предлагается также с 3 до 4 млн руб. повысить вычет по процентам за ипотеку. «Увеличить имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов в соответствии с договором займа (кредита) с 3 до 4 миллионов рублей», — следует из пояснительной записки к законопроекту.