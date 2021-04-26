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Депутаты предложат увеличить налоговый вычет за жилье в России

Ведомости

Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Максим Зайцев сегодня внесет в нижнюю палату парламента законопроект, в соответствии с которым максимальный размер имущественного налогового вычета может быть увеличен с 2 до 3 млн руб. Об этом он сам сообщил «РИА Новости».

Документом предлагается также с 3 до 4 млн руб. повысить вычет по процентам за ипотеку. «Увеличить имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов в соответствии с договором займа (кредита) с 3 до 4 миллионов рублей», — следует из пояснительной записки к законопроекту.

Наконец, законопроектом предлагается разрешить получать налоговый вычет за все купленные объекты недвижимости в течение жизни, а не единоразово. Это же изменение может коснуться и жилья, взятого в ипотеку.

Ранее налоговый вычет можно было получить лишь один раз. Однако с 2014 г. его предельный размер применялся как к расходам на приобретение одного, так и нескольких объектов недвижимости.

Ранее по теме: Путин подписал закон об онлайн-оформлении налогового вычета

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных