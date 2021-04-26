ФАС проверит соответствие сладостей и косметики зарубежным аналогам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Роскачество проверят соответствие реализуемых в России сладостей, чая, кофе и косметики их зарубежным аналогам под одним брендом, сообщила пресс-служба регулятора.
«Началом сотрудничества станет анализ тех групп, которые ранее исследовались в странах Европейского союза с точки зрения идентичности товаров по различиям свойств и составов, произведенных под одним брендом, но реализуемых в разных странах, включая шоколад, напитки, специи, чай, кофе, сладости, косметику», – говорится в сообщении.
Соглашение, заключенное между ФАС и Роскачеством, позволит углубить работу, связанную с выявлением проблемы «двойных стандартов» в свойствах и составе товаров под одним брендом и в одинаковой упаковке, предназначенных для разных рынков. Антимонопольная служба будет получать от Роскачества результаты независимых исследований товаров, чтобы проверить их производителей на предмет выявления в их действиях признаков недобросовестной конкуренции, рассказали в ведомстве.
В декабре 2019 г. ФАС выявила различия в качестве, составе и условиях использования продающихся в России шоколада Lindt, порошков Ariel и Persil и их европейских аналогов. Антимонопольная служба выдала предупреждения производителям этих товаров в связи с обнаружением в их действиях признаков нарушения антимонопольного законодательства. В июле 2020 г. ведомство возбудило дело в отношении «Проктер энд Гэмбл дистрибьюторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, а в августе – в отношении «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)».