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ФАС проверит соответствие сладостей и косметики зарубежным аналогам

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Роскачество проверят соответствие реализуемых в России сладостей, чая, кофе и косметики их зарубежным аналогам под одним брендом, сообщила пресс-служба регулятора.

«Началом сотрудничества станет анализ тех групп, которые ранее исследовались в странах Европейского союза с точки зрения идентичности товаров по различиям свойств и составов, произведенных под одним брендом, но реализуемых в разных странах, включая шоколад, напитки, специи, чай, кофе, сладости, косметику», – говорится в сообщении.

Соглашение, заключенное между ФАС и Роскачеством, позволит углубить работу, связанную с выявлением проблемы «двойных стандартов» в свойствах и составе товаров под одним брендом и в одинаковой упаковке, предназначенных для разных рынков. Антимонопольная служба будет получать от Роскачества результаты независимых исследований товаров, чтобы проверить их производителей на предмет выявления в их действиях признаков недобросовестной конкуренции, рассказали в ведомстве.

В декабре 2019 г. ФАС выявила различия в качестве, составе и условиях использования продающихся в России шоколада Lindt, порошков Ariel и Persil и их европейских аналогов. Антимонопольная служба выдала предупреждения производителям этих товаров в связи с обнаружением в их действиях признаков нарушения антимонопольного законодательства. В июле 2020 г. ведомство возбудило дело в отношении «Проктер энд Гэмбл дистрибьюторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, а в августе – в отношении «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)».

Ранее по теме: ФАС возбудила дело против Lindt из-за качества шоколада

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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