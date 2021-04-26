ФАС проверит соответствие сладостей и косметики зарубежным аналогам

В декабре 2019 г. ФАС выявила различия в качестве, составе и условиях использования продающихся в России шоколада Lindt, порошков Ariel и Persil и их европейских аналогов. Антимонопольная служба выдала предупреждения производителям этих товаров в связи с обнаружением в их действиях признаков нарушения антимонопольного законодательства. В июле 2020 г. ведомство возбудило дело в отношении «Проктер энд Гэмбл дистрибьюторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, а в августе – в отношении «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)».