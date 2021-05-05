Средняя цена нефти Urals в апреле выросла в 3,4 раза в годовом выражении
Средняя цена на нефть российской марки Urals в апреле этого года выросла в 3,4 раза в годовом выражении, до $62,5 за баррель, сообщает пресс-служба Минфина.
«Средняя цена на нефть марки Urals в апреле 2021 года сложилась в размере $62,50 за баррель, что в 3,4 раза выше, чем в апреле 2020 года ($18,22 за баррель)», — говорится в сообщении.
По данным министерства, средняя цена на нефть этой марки в январе-апреле текущего года выросла до $60,47 за баррель. В аналогичный период в прошлом году она составляла $41,04 за баррель.
В прошлом году Urals сильно потеряла в цене в связи с пандемией коронавируса и ее последствиями. В апреле на фоне жесткого локдауна стоимость сырья достигла $18,22, тогда как в январе и феврале, до начала пандемии, составляла $61,67 и $54,24 за баррель соответственно.
В октябре прошлого года Счетная палата опубликовала первый собственный официальный прогноз экономического развития России, из которого следует, что среднегодовая цена сорта Urals при нейтральном сценарии может составить $42 за баррель, а в 2022-2023 гг. дойти до $55 за баррель.