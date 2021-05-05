Средняя цена нефти Urals в апреле выросла в 3,4 раза в годовом выражении

В прошлом году Urals сильно потеряла в цене в связи с пандемией коронавируса и ее последствиями. В апреле на фоне жесткого локдауна стоимость сырья достигла $18,22, тогда как в январе и феврале, до начала пандемии, составляла $61,67 и $54,24 за баррель соответственно.