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Средняя цена нефти Urals в апреле выросла в 3,4 раза в годовом выражении

Ведомости

Средняя цена на нефть российской марки Urals в апреле этого года выросла в 3,4 раза в годовом выражении, до $62,5 за баррель, сообщает пресс-служба Минфина.

«Средняя цена на нефть марки Urals в апреле 2021 года сложилась в размере $62,50 за баррель, что в 3,4 раза выше, чем в апреле 2020 года ($18,22 за баррель)», — говорится в сообщении.

По данным министерства, средняя цена на нефть этой марки в январе-апреле текущего года выросла до $60,47 за баррель. В аналогичный период в прошлом году она составляла $41,04 за баррель.

В прошлом году Urals сильно потеряла в цене в связи с пандемией коронавируса и ее последствиями. В апреле на фоне жесткого локдауна стоимость сырья достигла $18,22, тогда как в январе и феврале, до начала пандемии, составляла $61,67 и $54,24 за баррель соответственно.

В октябре прошлого года Счетная палата опубликовала первый собственный официальный прогноз экономического развития России, из которого следует, что среднегодовая цена сорта Urals при нейтральном сценарии может составить $42 за баррель, а в 2022-2023 гг. дойти до $55 за баррель.

Ранее по теме: Российская нефть Urals подорожала более чем в два раза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных