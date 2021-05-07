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Экспортерам лекарств предоставят субсидии на сертификацию за рубежом

Ведомости

Экспортеры лекарств получат доступ к субсидиям на сертификацию продукции за рубежом, сообщила пресс-служба правительства.

«Компании, экспортирующие лекарства и медицинские изделия, получат доступ к субсидиям на сертификацию продукции для внешних рынков. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Экспортерам компенсируют до 80% затрат на регистрацию. Максимальный объем возмещения для производителей лекарств составит 500 млн руб. за сертификацию одного товара, для остальных производителей — 50 млн руб. При этом получатель субсидии должен будет экспортировать зарегистрированный продукт на сумму, не менее чем в 10 раз превышающую размер господдержки.

В 2021 г. на эти цели в бюджете предусмотрено 540 млн руб., в 2022 г. — 2,47 млрд руб., в 2023 г. — 4,32 млрд руб. Данная мера призвана снизить издержки российских фармпроизводителей, повысить спрос на отечественную продукцию и простимулировать рост несырьевого экспорта, объяснили в правительстве.

Ранее по теме: Производство лекарств в России в I квартале выросло более чем на 40%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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