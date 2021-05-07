Экспортерам лекарств предоставят субсидии на сертификацию за рубежом
Экспортеры лекарств получат доступ к субсидиям на сертификацию продукции за рубежом, сообщила пресс-служба правительства.
«Компании, экспортирующие лекарства и медицинские изделия, получат доступ к субсидиям на сертификацию продукции для внешних рынков. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Экспортерам компенсируют до 80% затрат на регистрацию. Максимальный объем возмещения для производителей лекарств составит 500 млн руб. за сертификацию одного товара, для остальных производителей — 50 млн руб. При этом получатель субсидии должен будет экспортировать зарегистрированный продукт на сумму, не менее чем в 10 раз превышающую размер господдержки.
В 2021 г. на эти цели в бюджете предусмотрено 540 млн руб., в 2022 г. — 2,47 млрд руб., в 2023 г. — 4,32 млрд руб. Данная мера призвана снизить издержки российских фармпроизводителей, повысить спрос на отечественную продукцию и простимулировать рост несырьевого экспорта, объяснили в правительстве.