Экспортерам лекарств предоставят субсидии на сертификацию за рубежом

Экспортерам компенсируют до 80% затрат на регистрацию. Максимальный объем возмещения для производителей лекарств составит 500 млн руб. за сертификацию одного товара, для остальных производителей — 50 млн руб. При этом получатель субсидии должен будет экспортировать зарегистрированный продукт на сумму, не менее чем в 10 раз превышающую размер господдержки.