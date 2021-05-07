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Механизм товарных интервенций распространили на непродовольственные товары

Ведомости

Механизм товарных интервенций, который подразумевает реализацию определенных товаров для снижения спроса на них и недопущения роста цен, теперь будет возможно использовать не только в отношении продовольствия и нефтепродуктов, но также непродовольственных товаров, включая лекарства и медицинские материалы. Соответствующее постановление утвердил сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Государственные резервы можно будет использовать для товарных интервенций при резком (от 20% и более) повышении цен на непродовольственные товары в регионах», — сообщила пресс-служба правительства.

Для применения механизма региональным властям нужно будет обратиться в Росрезерв, который направит в профильное министерство — Минпромторг или Минздрав — запрос о целесообразности данной меры. В случае положительного ответа ведомства будет начат процесс подготовки правительственного акта о проведении интервенции.

Утвержденным документом Мишустин также исключил норму, что механизм товарных интервенций в отношении продовольствия, нефтепродуктов и топлива может применяться лишь в случае роста розничных цен на них на протяжении 30 дней. Кроме того, глава правительства сократил срок вынесения заключения о целесообразности применения механизма с 30 до 10 дней.

О том, что власти прорабатывают вопрос о возврате к практике товарных интервенций, сообщил 27 апреля первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Соответствующее решение правительства принято на фоне ускоренной инфляции в России. В марте она достигла пятилетнего максимума в 5,8% годовых, а к третьей декаде апреля чуть снизилась до 5,5%. Однако этот показатель все равно значительно превышает целевой показатель в 4%, установленный Банком России.

Ранее по теме: Правительство прогнозирует инфляцию за 2021 год на уровне 4-4,5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных