Механизм товарных интервенций распространили на непродовольственные товары

О том, что власти прорабатывают вопрос о возврате к практике товарных интервенций, сообщил 27 апреля первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Соответствующее решение правительства принято на фоне ускоренной инфляции в России. В марте она достигла пятилетнего максимума в 5,8% годовых, а к третьей декаде апреля чуть снизилась до 5,5%. Однако этот показатель все равно значительно превышает целевой показатель в 4%, установленный Банком России.