Механизм товарных интервенций распространили на непродовольственные товары
Механизм товарных интервенций, который подразумевает реализацию определенных товаров для снижения спроса на них и недопущения роста цен, теперь будет возможно использовать не только в отношении продовольствия и нефтепродуктов, но также непродовольственных товаров, включая лекарства и медицинские материалы. Соответствующее постановление утвердил сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Государственные резервы можно будет использовать для товарных интервенций при резком (от 20% и более) повышении цен на непродовольственные товары в регионах», — сообщила пресс-служба правительства.
Для применения механизма региональным властям нужно будет обратиться в Росрезерв, который направит в профильное министерство — Минпромторг или Минздрав — запрос о целесообразности данной меры. В случае положительного ответа ведомства будет начат процесс подготовки правительственного акта о проведении интервенции.
Утвержденным документом Мишустин также исключил норму, что механизм товарных интервенций в отношении продовольствия, нефтепродуктов и топлива может применяться лишь в случае роста розничных цен на них на протяжении 30 дней. Кроме того, глава правительства сократил срок вынесения заключения о целесообразности применения механизма с 30 до 10 дней.
О том, что власти прорабатывают вопрос о возврате к практике товарных интервенций, сообщил 27 апреля первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Соответствующее решение правительства принято на фоне ускоренной инфляции в России. В марте она достигла пятилетнего максимума в 5,8% годовых, а к третьей декаде апреля чуть снизилась до 5,5%. Однако этот показатель все равно значительно превышает целевой показатель в 4%, установленный Банком России.