Ялтинский экономический форум планируют провести в ноябре

В марте Росконгресс сообщил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 г. состоится 2–5 июня. Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет со 2 по 4 сентября во Владивостоке. В прошлом году оба форума также были отменены из-за пандемии коронавируса.