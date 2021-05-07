Ялтинский экономический форум планируют провести в ноябре
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в 2021 г. состоится с 4 по 6 ноября, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на своей странице в Instagram.
«В этом году Ялтинский форум пройдет с 4 по 6 ноября», — написал Хуснуллин. Решение принято в ходе рабочей поездки в Крым. Форум будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности, отметил он.
В 2020 г. власти Крыма перенесли ЯМЭФ на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Форум проводился ежегодно весной с 2015 г. В 2020 г. проведение форума было запланировано на 23—25 апреля.
В марте Росконгресс сообщил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 г. состоится 2–5 июня. Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет со 2 по 4 сентября во Владивостоке. В прошлом году оба форума также были отменены из-за пандемии коронавируса.