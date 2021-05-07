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Ялтинский экономический форум планируют провести в ноябре

Ведомости

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в 2021 г. состоится с 4 по 6 ноября, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на своей странице в Instagram.

«В этом году Ялтинский форум пройдет с 4 по 6 ноября», — написал Хуснуллин. Решение принято в ходе рабочей поездки в Крым. Форум будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности, отметил он.

В 2020 г. власти Крыма перенесли ЯМЭФ на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Форум проводился ежегодно весной с 2015 г. В 2020 г. проведение форума было запланировано на 23—25 апреля.

В марте Росконгресс сообщил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 г. состоится 2–5 июня. Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет со 2 по 4 сентября во Владивостоке. В прошлом году оба форума также были отменены из-за пандемии коронавируса. 

Ранее по теме: Росконгресс назвал даты проведения Восточного экономического форума

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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