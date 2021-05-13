В НИУ ВШЭ назвали риски дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ

«Однако причина нынешней инфляции кроется не во внутреннем спросе. В I квартале 2021 г. население потратило 88% своего дохода (в I квартале 2020 г. — 87,2%). При этом реальные располагаемые доходы в I квартале 2021 г. упали на 3,6%. Спрос со стороны населения падает. Зато активно дорожают металлы, продукция сельского хозяйства, энергоносители. Вывод прост. Основной драйвер рекордной инфляции – это растущие мировые цены на товары. И во многих развивающихся странах, не только в России, инфляция сейчас выше целевого показателя регулятора», — считает Коган.