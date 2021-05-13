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В НИУ ВШЭ назвали риски дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ

Ведомости

Дальнейшее повышение ключевой ставки и ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны ЦБ может привести, в частности, к снижению благосостояния населения, повышению количества персональных банкротств, а также замедлению экономического роста страны. Такой вывод содержится в докладе профессора НИУ «Высшая школа экономики», президента Столыпинского клуба Евгения Когана, с которым ознакомились «Ведомости». 

Всего Коган указывает в своем докладе 12 негативных последствий дальнейшего ужесточения ДКП. Помимо роста числа корпоративных дефолтов и подорожания обслуживания корпоративных долгов, Коган считает, что инфляционное давление, несмотря на повышение ставки, может даже увеличиться. Кроме того, в докладе указывается, что при повышении ключевой ставки понизится конкурентоспособность российского экспорта, также это может привести к притоку спекулятивного капитала на фондовые рынки.

Экономист считает ошибочной точку зрения Центробанка о повышении уровня инфляции. Как следует из доклада ЦБ о дальнейшей ДКП, причиной роста инфляции является «накопленный эффект нарушения производственных цепочек в сочетании с более высоким уровнем спроса».  

«Однако причина нынешней инфляции кроется не во внутреннем спросе. В I квартале 2021 г. население потратило 88% своего дохода (в I квартале 2020 г. — 87,2%). При этом реальные располагаемые доходы в I квартале 2021 г. упали на 3,6%. Спрос со стороны населения падает. Зато активно дорожают металлы, продукция сельского хозяйства, энергоносители. Вывод прост. Основной драйвер рекордной инфляции – это растущие мировые цены на товары. И во многих развивающихся странах, не только в России, инфляция сейчас выше целевого показателя регулятора», — считает Коган. 

В марте Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 4,5% годовых впервые с 2018 г. ЦБ объяснил такое решение более быстрыми, чем ожидалось, темпами восстановления внутреннего спроса и повышенным инфляционным давлением. Регулятор допустил повторное повышение ставки в будущем.

Ранее по теме: Греф заявил об отсутствии поводов для повышения ключевой ставки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных