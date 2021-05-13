В НИУ ВШЭ назвали риски дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ
Дальнейшее повышение ключевой ставки и ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны ЦБ может привести, в частности, к снижению благосостояния населения, повышению количества персональных банкротств, а также замедлению экономического роста страны. Такой вывод содержится в докладе профессора НИУ «Высшая школа экономики», президента Столыпинского клуба Евгения Когана, с которым ознакомились «Ведомости».
Всего Коган указывает в своем докладе 12 негативных последствий дальнейшего ужесточения ДКП. Помимо роста числа корпоративных дефолтов и подорожания обслуживания корпоративных долгов, Коган считает, что инфляционное давление, несмотря на повышение ставки, может даже увеличиться. Кроме того, в докладе указывается, что при повышении ключевой ставки понизится конкурентоспособность российского экспорта, также это может привести к притоку спекулятивного капитала на фондовые рынки.
Экономист считает ошибочной точку зрения Центробанка о повышении уровня инфляции. Как следует из доклада ЦБ о дальнейшей ДКП, причиной роста инфляции является «накопленный эффект нарушения производственных цепочек в сочетании с более высоким уровнем спроса».
«Однако причина нынешней инфляции кроется не во внутреннем спросе. В I квартале 2021 г. население потратило 88% своего дохода (в I квартале 2020 г. — 87,2%). При этом реальные располагаемые доходы в I квартале 2021 г. упали на 3,6%. Спрос со стороны населения падает. Зато активно дорожают металлы, продукция сельского хозяйства, энергоносители. Вывод прост. Основной драйвер рекордной инфляции – это растущие мировые цены на товары. И во многих развивающихся странах, не только в России, инфляция сейчас выше целевого показателя регулятора», — считает Коган.
В марте Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 4,5% годовых впервые с 2018 г. ЦБ объяснил такое решение более быстрыми, чем ожидалось, темпами восстановления внутреннего спроса и повышенным инфляционным давлением. Регулятор допустил повторное повышение ставки в будущем.