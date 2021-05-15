Правительство одобрило планы развития нефтяной и газовой отраслей до 2035 года
Правительство России утвердило проекты генеральных схем развития нефтяной и газовой сфер до 2035 г., сообщается на сайте правительства.
В схемах, отметили в правительстве, конкретизируется целевое видение перспективного развития обеих отраслей.
Премьер Михаил Мишустин на заседании правительства говорил, что в этих документах прорабатываются возможные сценарии добычи нефти и газа и спроса на них, а также определяются основные направления инновационного развития и импортозамещения, в том числе и меры регулирования.
«Предстоит решить серьезную задачу: создать продукты и услуги с принципиально новыми характеристиками, сохранить высокую конкурентоспособность на традиционных рынках энергоресурсов и достойное место в нашей экономике, серьезно увеличить долю отечественных технологий, оборудования и программного обеспечения — не менее чем до 80%», — цитирует его ТАСС.