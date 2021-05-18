Минсельхоз не планирует продлевать соглашения о ценах на сахар и масло

В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым соглашение о стабилизации цен на сахар-песок будет продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло – до 1 октября текущего года. Соглашения были заключены в конце прошлого года между Минсельхозом, Минпромторгом и крупнейшими представителями рынка в связи с годовым подорожанием сахара более чем на 70%, подсолнечного масла – более чем на 23%.