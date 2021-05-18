Минсельхоз не планирует продлевать соглашения о ценах на сахар и масло
Минсельхоз не планирует продлевать соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, действие которых истечет 1 июня и 1 октября соответственно, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании оперштаба в министерстве.
«Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены», – сказал Патрушев, слова которого приводит пресс-служба Минсельхоза.
Министерство рассчитывает на понимание участников рынка и должный контроль со стороны региональных органов управления АПК. Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в том числе сахар и масло, подчеркнул министр.
В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым соглашение о стабилизации цен на сахар-песок будет продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло – до 1 октября текущего года. Соглашения были заключены в конце прошлого года между Минсельхозом, Минпромторгом и крупнейшими представителями рынка в связи с годовым подорожанием сахара более чем на 70%, подсолнечного масла – более чем на 23%.
Соглашениями установлена предельная отпускная цена на данные товары на уровне 36 руб. за кг и 95 руб. за литр, а розничная – 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно. Предполагалось, что «заморозка» будет действовать до 1 апреля.