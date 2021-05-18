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Минсельхоз не планирует продлевать соглашения о ценах на сахар и масло

Ведомости

Минсельхоз не планирует продлевать соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, действие которых истечет 1 июня и 1 октября соответственно, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании оперштаба в министерстве.

«Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены», – сказал Патрушев, слова которого приводит пресс-служба Минсельхоза.

Министерство рассчитывает на понимание участников рынка и должный контроль со стороны региональных органов управления АПК. Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в том числе сахар и масло, подчеркнул министр.

В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым соглашение о стабилизации цен на сахар-песок будет продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло – до 1 октября текущего года. Соглашения были заключены в конце прошлого года между Минсельхозом, Минпромторгом и крупнейшими представителями рынка в связи с годовым подорожанием сахара более чем на 70%, подсолнечного масла – более чем на 23%.

Соглашениями установлена предельная отпускная цена на данные товары на уровне 36 руб. за кг и 95 руб. за литр, а розничная – 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно. Предполагалось, что «заморозка» будет действовать до 1 апреля.

Ранее по теме: В России продлили заморозку цен на сахар и масло
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных