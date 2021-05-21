Новак допустил рост доли России на мировом рынке СПГ до 20%

Завод, на открытии строительства которого присутствовал Новак, по данным «Газпрома», должен стать крупнейшим в своем роде России и на северо-западе Европы. Его общая мощность может составить 45 млрд куб. м в год. Ожидается, что предприятие в Усть-Луге будет выпускать 13 млн т СПГ и до 3 млн т различных марок полиэтилена в год.