Новак допустил рост доли России на мировом рынке СПГ до 20%
Россия имеет потенциал для того, чтобы занять до 20% рынка сжиженного природного газа (СПГ) и до 7% мирового рынка нефтегазохимии. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на церемонии начала строительства газоперерабатывающего завода «Газпрома» и «РусГазДобычи» в Усть-Луге (Ленинградская область).
«Мы имеем все возможности, чтобы увеличить на мировых рынках свою долю на рынке СПГ до 15-20%, а на рынке нефтегазохимии — до 6-7% от общемировых рынков, это значимые цифры», — сказал Новак (цитата по «Интерфакс»). По его словам, это «очень перспективные» рынки, и «Россия здесь сможет занять ведущую роль».
Сейчас, как ранее утверждал сам Новак, доля России на мировом рынке нефтегазохимии составляет 2,5%. Российский СПГ, по оценке председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона, на 2020 г. занимал долю примерно в 7% от глобального.
Завод, на открытии строительства которого присутствовал Новак, по данным «Газпрома», должен стать крупнейшим в своем роде России и на северо-западе Европы. Его общая мощность может составить 45 млрд куб. м в год. Ожидается, что предприятие в Усть-Луге будет выпускать 13 млн т СПГ и до 3 млн т различных марок полиэтилена в год.