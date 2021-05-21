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Новак допустил рост доли России на мировом рынке СПГ до 20%

Ведомости

Россия имеет потенциал для того, чтобы занять до 20% рынка сжиженного природного газа (СПГ) и до 7% мирового рынка нефтегазохимии. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на церемонии начала строительства газоперерабатывающего завода «Газпрома» и «РусГазДобычи» в Усть-Луге (Ленинградская область).

«Мы имеем все возможности, чтобы увеличить на мировых рынках свою долю на рынке СПГ до 15-20%, а на рынке нефтегазохимии — до 6-7% от общемировых рынков, это значимые цифры», — сказал Новак (цитата по «Интерфакс»). По его словам, это «очень перспективные» рынки, и «Россия здесь сможет занять ведущую роль».

Сейчас, как ранее утверждал сам Новак, доля России на мировом рынке нефтегазохимии составляет 2,5%. Российский СПГ, по оценке председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона, на 2020 г. занимал долю примерно в 7% от глобального.

Завод, на открытии строительства которого присутствовал Новак, по данным «Газпрома», должен стать крупнейшим в своем роде России и на северо-западе Европы. Его общая мощность может составить 45 млрд куб. м в год. Ожидается, что предприятие в Усть-Луге будет выпускать 13 млн т СПГ и до 3 млн т различных марок полиэтилена в год.

Ранее по теме: «Новатэк» выведет «Арктик СПГ 2» на полную мощность на год раньше

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных