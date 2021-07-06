Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Физлица вложили в ценные бумаги на Мосбирже более 1 трлн рублей за 12 месяцев

Ведомости

За последние 12 месяцев физические лица вложили в ценные бумаги на Московской бирже свыше 1 трлн руб., следует из публикации на сайте торговой площадки.

«Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за июнь 2021 года увеличилось на 484 тыс. человек, превысив 12,7 млн. В июне 2021 года сделки на бирже совершали более 1,9 млн человек. За последние 12 месяцев совокупный приток средств физлиц в акции, облигации, биржевые фонды на Московской бирже составил 1,1 трлн рублей», — говорится в сообщении Мосбиржи.

При этом доля частных инвесторов в июне в объеме торгов акциями составила 36%, облигациями – 15%, на срочном рынке – 43%, а на спот-рынке валюты – 12%, подчеркивается в публикации.

Кроме того, количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам июня превысило 4,1 млн, а оборот по ИСС с начала текущего года составил 835,1 млрд руб. В структуре оборота 85% являются сделками с акциями, 8% — сделками с облигациями, еще 6% — сделками с биржевыми фондами.

«Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (440,4 тыс.), Московская область (246 тыс.) и Санкт-Петербург (191,4 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (135,5 тыс. счетов), Республика Башкортостан (133,3 тыс. счетов) и Краснодарский край (121,3 тыс. счетов)», — отмечается на сайте Мосбиржи.

Ранее Банк России сообщил, что в 2020 г. частные инвесторы вложили в ценные бумаги иностранных компаний 638 млрд руб. При этом 70 млрд руб. и порядка 95 млрд руб. были направлены на покупку акций и облигаций эмитентов, аффилированных с российскими компаниями. Регулятор пояснял, что приобретение иностранных ценных бумаг может частично объясняться перераспределением сбережений населения в иностранной валюте от депозитов в пользу вложений с более высокой ожидаемой доходностью. Ранее ЦБ уже сообщал, что сильный приток частных инвесторов на биржи связан с желанием населения найти более доходные источники вложений после снижения ставок по депозитам.

Ранее по теме: Число частных инвесторов на Мосбирже достигло 10 млн человек

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных