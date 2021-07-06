Физлица вложили в ценные бумаги на Мосбирже более 1 трлн рублей за 12 месяцев
За последние 12 месяцев физические лица вложили в ценные бумаги на Московской бирже свыше 1 трлн руб., следует из публикации на сайте торговой площадки.
«Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за июнь 2021 года увеличилось на 484 тыс. человек, превысив 12,7 млн. В июне 2021 года сделки на бирже совершали более 1,9 млн человек. За последние 12 месяцев совокупный приток средств физлиц в акции, облигации, биржевые фонды на Московской бирже составил 1,1 трлн рублей», — говорится в сообщении Мосбиржи.
При этом доля частных инвесторов в июне в объеме торгов акциями составила 36%, облигациями – 15%, на срочном рынке – 43%, а на спот-рынке валюты – 12%, подчеркивается в публикации.
Кроме того, количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам июня превысило 4,1 млн, а оборот по ИСС с начала текущего года составил 835,1 млрд руб. В структуре оборота 85% являются сделками с акциями, 8% — сделками с облигациями, еще 6% — сделками с биржевыми фондами.
«Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (440,4 тыс.), Московская область (246 тыс.) и Санкт-Петербург (191,4 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (135,5 тыс. счетов), Республика Башкортостан (133,3 тыс. счетов) и Краснодарский край (121,3 тыс. счетов)», — отмечается на сайте Мосбиржи.
Ранее Банк России сообщил, что в 2020 г. частные инвесторы вложили в ценные бумаги иностранных компаний 638 млрд руб. При этом 70 млрд руб. и порядка 95 млрд руб. были направлены на покупку акций и облигаций эмитентов, аффилированных с российскими компаниями. Регулятор пояснял, что приобретение иностранных ценных бумаг может частично объясняться перераспределением сбережений населения в иностранной валюте от депозитов в пользу вложений с более высокой ожидаемой доходностью. Ранее ЦБ уже сообщал, что сильный приток частных инвесторов на биржи связан с желанием населения найти более доходные источники вложений после снижения ставок по депозитам.